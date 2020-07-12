Emekliler bayram ikramiyelerini ayın kaçında alacak? Milyonlarca emekli, kurban bayramında verilecek olan ikramiyelerin tarihini ve miktarını merak ediyor. Özellikle koronavirüs nedeniyle destek olması dileğiyle erken verilen ve vatandaşın yüzünü güldüren ikramiyelerin bu seferde erken verilip verilmeyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Peki ama emekli ikramiyesi ne zaman ve ne kadar verilecek? Ödenecek olan tutar değişti mi? Bayram ikramiyeleri kurban bayramında verilir mi? Emeklilerin ikramiyeleri erken verilebilir mi? İşte detaylar...