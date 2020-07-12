  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Emekliler bayram ikramiyelerini ayın kaçında alacak?

Emekliler bayram ikramiyelerini ayın kaçında alacak? Milyonlarca emekli, kurban bayramında verilecek olan ikramiyelerin tarihini ve miktarını merak ediyor. Özellikle koronavirüs nedeniyle destek olması dileğiyle erken verilen ve vatandaşın yüzünü güldüren ikramiyelerin bu seferde erken verilip verilmeyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Peki ama emekli ikramiyesi ne zaman ve ne kadar verilecek? Ödenecek olan tutar değişti mi? Bayram ikramiyeleri kurban bayramında verilir mi? Emeklilerin ikramiyeleri erken verilebilir mi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-12 13:18:00 -
Emekliler bayram ikramiyelerini ayın kaçında alacak?

Kurban Bayramında verilecek olan 1000 TL ikramiyenin merak edilen tarihini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt açıkladı. Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihleri arasında emeklilere ödenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı