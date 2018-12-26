THY- Euroleague
0553 313 94 23

Emekli zam son dakika emekli maaşları ne kadar oldu

Emekliye ocak zammı ne kadar? Ocak 2019’da emekli zam ne kadar? 2019 Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte SGK, Bağ-Kur’lular Ocak 2019’da emeklilere ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. SSK, Bağ-Kur Emekli Sandığı, Memur emekli maaşları son dakika belli oldu. 2019 SSG, Bağ-Kur emekli zam oranında son durum.

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:16
Emekli zam son dakika emekli maaşları ne kadar oldu

Emekliye ocak zammı ne kadar? Ocak 2019’da emekli zam ne kadar? 2019 Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte SGK, Bağ-Kur’lular Ocak 2019’da emeklilere ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. SSK, Bağ-Kur Emekli Sandığı, Memur emekli maaşları son dakika belli oldu. 2019 SSG, Bağ-Kur emekli zam oranında son durum.

Emekli maaş zammı belli oldu mu? Milyonlarca emeklinin gözü 2019'da maaşlarına yansıyacak zam oranında. Enflasyon oranına göre zam miktarları belli olacak olan SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşlar, emekliler için 2019 Ocak zam sorgulamalarına hız verdi. 2019 emekli maaşına zam ne kadar olacak? Yeni yıla sayılı günler kala emekliler ve memurlar heyecanla maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Yılda iki kez yapılan zam Temmuz ve Ocak aylarında maaşlara yansıyor. Emekli zam haberlerine geçecek olursak, Aralık ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilere ve memurlara yapılacak zam da netleşmiş olacak. Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. 

SSK, Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Emeklilerin ocak zammı için son bekleyiş sürüyor. Zam oranında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık verisi belli oldu. Emekli zam son dakika gelişmesine göre
2019 zam oranının ortaya çıkması için tek adım kaldı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 10.64, memur emeklilerine yüzde 11.14 zam görünüyor. Ocak ayında kesinleşecek olan memur maaşlarına 218 TL ve 1182 TL arasında zam yapılacak. Buna göre; en düşük aktif memur maaşı 3.133TL'den 3.341 TL'ye yükselirken, mevcut görevde olan memurun zam miktarı 1.182 TL olarak gerçekleşecek.

Emekli maaş zammı ne kadar olacak 2019

Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı’ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. SSK ve BAĞ-KUR'luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor. Ek ödemesiz maaşlar şu şekilde olacak: 

1.500 TL olan maaşı 1.659,60 liraya,

2.000 TL olan maaşı 2.212,80 liraya,

3.000 TL olan maaşı 3.319,20 liraya,

3.500 TL olan maaşı 3.872,40 liraya,

4.000 TL olan maaşı 4.425,60 liraya,

4.500 TL olan maaşı da 4.978,80 liraya kadar ulaşacak.

2018 emekli maaşları

Net maaş 2.500 TL

Ek ödeme 100 TL

Ek ödemeli maaş 2.600 TL

2019 emekli maaşları yüzde 10.65 zam olursa

Net maaş 2.766,25 TL

Ek ödeme 110,65 TL

Ek ödemeli maaş 2.876,90 TL

2019 emekli maaşları yüzde 11.09 zam olursa

Net maaş 2.777,25 TL

Ek ödeme 111,09 TL

Ek ödemeli maaş 2.888,34 TL 

AGİ evli ve eşi çalışan çocuklular için ne kadar 2019

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklular için 2019 AGİ ne kadar?

AGİ son dakika evli ve eşi çalışmayan çocuklular için AGİ ne kadar 2019

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:16
  1. Emekli maaşları ne kadar oldu 2019 Ocak
  2. emekli maaş son durum
  3. emekli maaş son dakika haberleri
  4. emekli maaş son hali
  5. emekli maaşları son durum
  6. emekli maaş son dakika 2019
  7. emekli maaş zam son dakika
  8. emekli maaş zamları son dakika
  9. emekli maaş zamları son dakika haberleri
  10. emekli maaşları zammı son dakika
  11. emekli maaşları zam son dakika ne kadar oldu
  12. emekli maaşı zam son dakika ne kadar oldu
  13. emekli maaşları zam son dakika ne kadar olacak
  14. emekli maaşı zam son dakika ne kadar olacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis'te yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
    1. Kilis'te yoğun sis ulaşımı olumsuz..
    2. Darbe sanığı astsubaydan "sabaha kadar..
    3. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi..
    4. Süper Lig ekibinde ayrılık! Golcü..
    5. Ünlü teknik adam Erol Bulut umreye gitti
    6. Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç..
    7. Polonya'da yangın: 6 ölü
    8. Deyrizor'daki DEAŞ ile YPG/PKK..
    9. Asgari ücret net ne kadar oldu?
    10. Türk Telekom açıkladı: Ücret alınmayacak
    11. Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
    12. Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
    13. Yeni yılda emekli ne kadar zam alacak?
    14. Susam 155 yıllık taş değirmende tahine..
    15. Ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar?
    16. KODAKAP ile kırsaldaki yapılaşma..
    17. İstanbul'da 'Genç Sada Kur’an-ı Kerimi..
    18. Türkiye'den Yemen'e insani yardım
    19. Dağcılara "çığ" uyarısı
    20. Bin Selman görüşmek istedi, kral..
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı