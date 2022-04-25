Emekli ve memura ek zam! İşte milyonları ilgilendiren tablo

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamaları Temmuz ayında emekli ve memur zammı dışında refah payı artışlarını gündeme getirdi. Temmuz 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu...

Ocak ayında emekli zammı yüzde 25,47 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseldi. Bu düzenleme ile yaklaşık 1.3 milyon emeklinin maaşı 2.500'ye yükseltilmiş oldu.

Temmuz 2022'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2022'de olduğu gibi 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı alacak.

Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7 oranındaki artışa ilaveten, Ocak ayında verilen yüzde 7,5 zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre hesaplanan rakamlara göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 34.62 olması bekleniyor.

Eğer beklenen enflasyon gerçekleşirse; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34,62 Temmuz zammı alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı ile birlikte yüzde 34,12 (34,62-7,5+7) oranında zam alacak.

En düşük maaş ne kadar olacak?

Eğer beklentilere göre hesaplanan 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 8.622 TL'ye yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 5.753 TL'ye, esnafta 2.948 TL'den 3.969 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.432 TL'ye çıkacak.

Temmuz ayında Ocak ayında olduğu gibi yine memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5'luk bir ek zam belirlenmesi durumunda, hesaplanan yüzde 34,12 zam oranına bu rakam ilave edilecek. Yani memur ve memur emeklisi için zam oranı yüzde 36,62 olarak gerçekleşecek.

Kim kaç lira alacak?

Memurların maaşları Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre yüzde 34.12 oranında ve Ocak 2022'de olduğu gibi yüzde 2,5'luk ilave zam ile artarsa yeni maaşlar şöyle oluşacak:

UNVANLAR - DERECE NET GÖREV AYLIĞI (TL)

OCAK 2022 MAŞLARI - TEMMUZ 2022 MAAŞLARI - İLAVE ZAMLI TEMMUZ 2022 MAAŞLARI

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28608 - 29141

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11.188 - 15005 - 15285

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9193 - 9364

ÖĞRETMEN 1/4 - 8.668 - 11626 - 11842

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26167 - 26655

BAŞKOMİSER 3/1 11162 - 14970 - 15250

POLİS MEMURU 8/1 - 9.706 - 13018 - 13260

UZ. DOKTOR 1/4 13.312 - 17854 - 18187

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11200 - 11409

MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15343 - 15629

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7.132 - 9565 - 9743,7384

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24637 - 25096

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14497 - 14767

VAİZ 1/4 - 9.003 - 12075 - 12300

AVUKAT 1/4 - 10934 - 14665 - 14938

* Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)

*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı Ocak döneminde yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500 TL'ye yükseltilmişti. İlave zam olmadan, beklenen aylık 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 34,62'ye göre 3.366 TL'ye yükselecek. Sosyal refah düzenlemesi ile emekliler için de yüzde 2,5'luk ilave zam oluşması durumunda bu rakam, 3.428 TL'ye ulaşacak.