Emekli maaşı ve memur maaşı zammı bireyler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon oranının açıklanmasından sonra emekli maaşı ve memur maaşına gelecek zam oranları merak konusu oldu.

Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından yapılan açıklama ile Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Böylece memur ve emeklilerin maaşına yapılacak zam oranı da tahmin edilebilir oldu. Maaşlara yapılacak net zamlar 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon ile belli olacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık oran ortaya çıkacak ve bu orana göre maaşlara zam yapılacak.

Haziran enflasyonunun sıfır çıkması durumunda bile memur ve emeklilerin maaşına yüzde 6.39 zam yapılacağı bilgisi önceki veriler sayesinde kesinleşti. Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oranın yüzde 6.39 olduğu belirlendi. Böylelikle Haziran enflasyonunun sıfır çıkması durumunda bile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 6.39 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde emekli zammına ilişkin ipuçları paylaşıldı. Ankette ilk altı aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 7.66 olabileceği ifade edildi.

Memur ve memur emeklilerinin de yüzde 3'lük toplu sözleşme zamma ilaveten alacağı enflasyon farkı 4.66'ya ulaşabilecek. Kesin rakamlar ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla öğrenilecek. Haziran enflasyonu temmuz ayında açıklanacak. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı temmuz ayında belli olacak.