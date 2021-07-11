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Siyaset Emekli vatandaşın söyledikleri gündem oldu! AK Parti'yi bir de böyle dinleyin
Siyaset

Emekli vatandaşın söyledikleri gündem oldu! AK Parti'yi bir de böyle dinleyin

Maliye Bakanlığı'ndan emekli vatandaşın, hükümetin icraatları hakkındaki "istatistiksel" verilere dayanan açıklamaları gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 16:17:00 -

Maliye Bakanlığı'ndan emekli olduğunu söyleyen vatandaşın sokak röportajı sırasında anlattıkları gündem oldu. AK Parti hükümetinin yaptığı icraatları istatistiklerle ortaya koyan vatandaş, özellikle sağlık alanındaki yatırımlar nedeniyle Türkiye'nin sağlık sisteminin koronavirüs sürecinde çökmediğini söyledi.

Vatandaşın söz konusu konuşması şu şekilde:

"Yumruk kadar buzdolabına bu vatandaşın gücü yetmiyordu. Ben 2004 yılında bir mobilet aldım, 'Nereden aldın' diye şikayet ettiler. Ben Maliye'den emekliyim. Benim elimde istatistikler var, gizin siz de araştırın; Bu memleketin, kamu dahil araç sayısı 2007 yılında 7 milyon 400 bin. Bugün 25 milyon. Ulaşım... Mesela 6 bin kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi 26 bin kilometre yol var. Bu vatandaş vergisini mi ödemedi, harcını mı ödemedi, niye yapmadılar? 150 bin yatağı vardı sağlık alanında, bugün 1 milyon yatağı var. Eğer bugün dünyadaki gelişmiş ülkeler sınıfta kaldıysa, işte sağlığa yatırım yapmadıklarından."

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