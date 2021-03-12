Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Türkiye'ye karşı saldırı silahı verdiler

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın açıklamalarını değerlendirdi. Yaycı, "Yunanistan'a saldırı silahı veren Amerika S'400'ü bize soramaz." sözleriyle rest çekti.

Sözcü'nün haberine göre, Kıbrıs ile ilgili çözüm arayışlarına değinen Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Artık iki devletli çözümden başka çözüm yoktur." sözleriyle tavrını ortaya koydu.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, "Yunanistan'ın anakarasının 10 katından fazla deniz alanı istemesini ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 5 bin 600 km² kara yüzölçümüne karşı 30 kata yakın deniz alanı istemesini meşru saymak... Türkiye'ye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin talep ettiği deniz alanının neredeyse 4'te 1'i kadar alan verilmesini makul saymak ne hukukla, ne hakkaniyetle ne de müttefiklikle bağdaşmaz" diyerek tepki gösterdi.

"Yunanistan'a silah verenler bize S-400 soramaz"

Müstafi Tümamiral Yaycı, açıklamasının devamında şunları kaydetti: S-400 alımının uluslararası hukuku nasıl ihlal ettiği anlaşılamaz, izahtan vareste deyip şu açıklamarı yaptı: Her devlet istediği silah ve sistemini alır ( Nükleer ve kitle imha silahları hariç) ve bunun uluslararası hukuka uygunluğu tartışılamaz. Bu bir hükümranlık hakkıdır. Onlara şunu sormak gerekir: Yunanistan'a yüzlerce helikopter, tank, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat vs. hibe etmek ne kadar uluslararası hukuka, NATO taahhütlerine ve müttefikliğe sığar?

Yunanistan kime karşı silahlandırılıyor?

Bunun cevabı açıktır. Yunanistan Türkiye'yi açıkça tehdit etmektedir. Bunun delili de Yunan yetkililerinin açıklamaları ve Yunan medyasında sevinç çığlıkları ile Türkiye'yi tehdit eden başlıklarıdır. Yunanistan'a saldırı silahı veren ABD, S-400'ü bize soramaz.