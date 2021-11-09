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Gündem Emekli Tuğgenerale 14 yıl hapis 545 bin TL para cezası!
Gündem

Emekli Tuğgenerale 14 yıl hapis 545 bin TL para cezası!

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy, 14 yıl 2 ay hapis ve 545 bin 820 TL adli para cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 14:01:00 -
Emekli Tuğgenerale 14 yıl hapis 545 bin TL para cezası!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturmasında örgütle bağı tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Serdar Atasoy itirafçı olmuştu.

"Teğmen rütbemi Fetullah Gülen elleriyle taktı"

Atasoy, sorguda itirafçı olmayı kabul etmiş, kritik bilgiler vermişti. Atasoy, 'Teğmen rütbemi Fetullah Gülen elleriyle taktı' demişti.

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