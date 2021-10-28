  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı belli oldu

Avrupa ülkesi duyurdu: Başbakan Türkiye-Yunanistan krizi için Atina'ya gidiyor

Altın fiyatları neye göre değişir? İşte merak edilen sorunun cevabı

'Elimde dosyası var' diyen Kırıkkanat'tan çarpıcı sözler! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şantaj altında mı?

Taksiciler İmamoğlu’na isyan etti! “İBB, taksiden elini çek”

İsrail Savunma Bakanlığı hacklendi! Fotoğraf ve belgeler ortaya çıktı: Sizi hayal bile edemeyeceğiniz şekilde vuracağız

Bu ülkeyi yönetmeye talip olanlara bak! Meral Akşener Varlık Barışı cahili çıktı

Altın alacaklar bu tahmin olay! Haluk Özdil hem tarih hem rakam verdi: 10 bin liranız varsa...

TSK görüntüleri paylaştı! Yerli füzeler resmen yok etti

Salgında en korunaklı yerler okullar oldu
Gündem Emekli Tuğgeneralden S-400 uyarısı: Türkiye acilen bunu yapmalıdır
Gündem

Emekli Tuğgeneralden S-400 uyarısı: Türkiye acilen bunu yapmalıdır

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye buna izin vermemeli, S-400 sistemini konuşlandırmalıdır. Çünkü Türkiye bir tehdit değerlendirmesi yaparak bu sistemi aldı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 16:07:00 -
Emekli Tuğgeneralden S-400 uyarısı: Türkiye acilen bunu yapmalıdır

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Türkiye ve ABD savunma bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı. Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, bu toplantının anlamını Sputnik’e değerlendirdi.

MSB’nin açıklamasında “Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındı” ifadelerine de yer verildi.

Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 17 Temmuz 2019'da Türkiye'yi, proje ortağı olduğu F-35 programından çıkardığını duyurmuştu. Türkiye’nin projeye yatırdığı 1.4 milyar dolara rağmen uçaklar da teslim edilmedi. Bu konuda yürütülen müzakerelerde son hamle ise Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 Blok 70 ve 80 adetlik F-16 için modernizasyon kiti tedariki için teklif götürmesi olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Milliyet gazetesi ile gerçekleştirdiği röportajda bu konuya dair şunları söylemişti:

Bizim o projeye 1.4 milyar dolar ödediğimiz bir bütçe var. Bu bizim paramız, bunun doğru kullanılması için alternatifler neler olabilir? Eğer F-35 meselesi yakın vadede çözülmeyecekse, o zaman alternatiflere bakmamız gayet doğaldır. (…) Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi alınması ve elimizdeki F-16’ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mesele daha yeni şekilleniyor. Şartları gördükten sonra ihtiyaçlarımız çerçevesinde nihai bir karar verilir. F-35 tabii ki önemli bir teknoloji ve bizim birinci tercihimiz, hakkımız olan F-35’leri almaktır. Fakat yaptırımlardan dolayı savaş uçakları filomuzu güçlendirme projesinden vazgeçecek değiliz.

‘Türkiye’nin S-400’ü kullanmamasını istiyorlar’

ABD’nin Türkiye ile yeniden F-35 konusunda masaya oturması ise olaya yeni bir boyut ekledi. Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, “ABD kendi istediği olmadan masaya oturmaz. Türkiye’nin S-400’ü kullanmamasını istiyorlar. Bu ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir sorun. Tam bağımsız bir ülke, 2,5 milyar dolara aldığı bir sistemi ABD’nin isteği çözüm doğrultusunda kullanmaktan vazgeçmez” dedi.

Babüroğlu, “ABD, S-400 sisteminin ülke dışından çıkmamasını ve hangarda durmasını istiyor” diye ekleyerek şöyle devam etti:

Bir de bunun hangarda olduğunu denetlemesini yapmak isteyecektir. Türkiye buna izin vermemeli, S-400 sistemini konuşlandırmalıdır. Çünkü Türkiye bir tehdit değerlendirmesi yaparak bu sistemi aldı. Ancak görünen o ki Türkiye S-400’ü konuşlandırmayacak, ABD’nin sıcak baktığı bir çözüme doğru gidecek. Doğru bir çözüm değil. Türkiye en başından bu sistemi alırken ABD’nin yaptırımlarını öngörmeliydi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli büyükelçi: Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler
Gündem

Emekli büyükelçi: Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler

Emekli büyükelçi Aydın Nurhan katıldığı canlı yayında Türkiye ve Batı hakkında yaptığı yorumda 'Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler' ..
Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın avukatına canlı yayında meydan okudu: Gel o vurgunları konuşalım!
Gündem

Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın avukatına canlı yayında meydan okudu: Gel o vurgunları konuşalım!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın avukatı Bülent Yücetürk’e canlı yayında meydan okudu. Mansur Yavaş’ın ..
İngilizler dünyaya böyle duyurdu: Erdoğan baş düşmanına el uzatıyor
Gündem

İngilizler dünyaya böyle duyurdu: Erdoğan baş düşmanına el uzatıyor

İngiliz Financial Times gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "baş düşmanı" Ermenistan'a el uzattığını yazdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay