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Medya Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, Halk TV yayınında küfür ve hakaret etti
Medya

Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, Halk TV yayınında küfür ve hakaret etti

Halk TV canlı yayına katılan Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, kendisi gibi düşünmeyenlere ‘y..vşak” diyerek hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 13:33:00 - 2021-04-23 13:43:12

CHP’ye yakın Halk TV ekranlarında yine bir hakaret vakası yaşandı. Ayşenur Arslan’ı programında canlı yayına bağlanan Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, kendisi gibi düşünmeyenleri hedef alarak, “Affedersiniz .ok özür diyorum, y.vşak y.vşak konuşan insanlar gibi değiliz, biz askeriz.” dedi.

Hakaret sonrası panik yapan Ayşenur Arslan, “Umarım Haldun Bey, bu sözcükler bize yol, su elektrik olarak geri dönmez.” ifadelerini kullandı.

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