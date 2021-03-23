Emekli Ramazan bayram ikramiyesi 2021 bayram ikramiyesi 2021 zam var mı?

2018 yılından bu yana yılda iki kez emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Ramazan ayı için sayım devam ederken milyonlarca emekli ikramiyelerin ödeneceğini tarih hakkında yapılan açıklamaları takip ediyor. 2021 yılında emeklilere bayram ikramiyesi ödenecek mi?

2021 emeklilere bayram ikramiyesi 2021 zam var mı?

Ramazan Bayramı 2021 yılında 13-15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ikramiye ödeme tarihleri öne çekilmişti. Eğer benzer durum yaşanmaz ise ikramiyelerin 10-12 Mayıs tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

Bayram ikramilerinde zam olacak mı?

Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getiriliyor. Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.