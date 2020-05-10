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Aktüel

Emekli polis müdürünün annesine ’Anneler Günü’ ziyareti

İstanbul’da polis ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla emekli polis müdürünün annesini ziyaret edip çiçek takdim etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:15:54 -
Emekli polis müdürünün annesine ’Anneler Günü’ ziyareti

İstanbul’da polis ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla emekli polis müdürünün annesini ziyaret edip çiçek takdim etti.


Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü’nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ekipler, Bursa’da yaşayan emekli bir emniyet müdürünün Kadıköy’de yaşayan annesini ziyaret etti. Polisler, emekli polis müdürünün annesinin pasta eşliğinde Anneler Günü’nü kutladı.

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