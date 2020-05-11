  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Emekli Orgeneral Adnan Doğu'nun vefatı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:56:46 -
Emekli Orgeneral Adnan Doğu'nun vefatı

İSTANBUL (AA) - Emekli Orgeneral Adnan Doğu. düzenlenen törenin ardından aile kabristanına defnedildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na tugay komutanı olarak katılan ve gazilik uvanı bulunan olan Orgeneral M. Adnan Doğu, 9 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti.

Emekli Orgeneral Doğu için bugün SBÜ Sultan Abdulhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.

Törene askeri yetkililer ve ailesi katıldı. Düzenlenen törenin ardından Emekli Orgeneral Doğu için cenaze namazı kılındı.

Doğu Alemdağ'daki aile kabristanına defnedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı