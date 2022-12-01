Emekli olursam ne kadar maaş alırım? işte SGK emekli maaş hesaplama uygulaması

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli maaşı hesaplama robotu' ile "Emekli olursam ne kadar maaş alırım?" sorusu yanıt buluyor. EYT ile emekli olabilecek vatandaşlar SGK uygulaması ile emekli maaşı hesaplaması yapabiliyor. Peki, Emekli olursam ne kadar maaş alırım? SGK emekli maaş hesaplama uygulaması! İşte detaylar haberimizde...

Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama sayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

Ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.

4A emekli maaşı hesaplama robotu

Emekli maaşı hesaplamak için tıklayınız;

4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

T.C Kimlik numaranızı,

SSK Sicil Numaranızı,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

'Sorgula' butonuna basın

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4B emekli maaşı hesaplama robotu

TC Kimlik numaranızı,

Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!