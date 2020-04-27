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Ekonomi

Emekli olduğumda kaç para alırım? | Emekli maaşım ne kadar olur?

Bugün emekli emekli olsam kaç para alırım? Çalışan herkesin en büyük hayali günün birinde emekli olmaktır. Elbette emeklilik döneminde herkes yaşamlarını rahat idame ettirecekleri bir maaş almak arzu eder. Pek çok kişi “Emekli olsam kaç para alırım?” , “Emekli maaşım ne kadar olacak?” , “Emekli olsam ne kadar alırım 2020” , “Emekli maaşım ne kadar olacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, emekli maaşım ne kadar olur?

2020-04-27 18:35:00 -
Emekli olduğumda kaç para alırım? | Emekli maaşım ne kadar olur?

Emeklilik yaşından alacağınız tahmini maaşa kadar pek çok konuda internetten faydalanabilirsiniz. İşte, detaylar. 

Ne zaman emekli olacağım?

Çalışan herkes günün birinde emekli olmak ister. Çalışanlar zaman zaman internette “Ne zaman emekli olurum?” sorusunun cevabını araştırıyor. Emekli olacağınız yaşı SGK üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Öncelikle "uyg.sgk.gov.tr/nezaman/" sitesine giriş yapmalısınız. Burada; doğum tarihi, hizmete başlama tarihi, SKK prim ödeme gün sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, askerlik / sanatçı gün sayınız, fiili gün sayınız, yurtdışı gün sayınız ve 3600 günün doldurulduğu tarih gibi bilgileri doldurarak emekli olacağınız yaşı öğrenebilirsiniz.

Emekli olduğumda kaç para alırım? | Emekli maaşım ne kadar olur?

Emekli maaşları çalışılan süre ve ödenen prim miktarına göre farklılık gösteriyor. Tahmini emeklilik maaşınızı e-devlet sistemi üzerinden kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLACAĞINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 

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