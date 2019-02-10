'Emekli olamayanlar' Anıtkabir'e gitti
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri toplanarak Anıtkabir'e gitti.10 Şubat 2019 Pazar 15:07
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Merdivende fotoğraf çektidrdiler
Türkiye'nin 81 ilinden gelen üyeler, Anıtkabir'in Tandoğan girişinde bir araya geldi. Buradan, Anıtkabir' giden üyeler, merdivenlerinde toplu fotoğraf çektirdi.
Derneğin Samsun Temsilcisi Cengiz Tokmak, yaptığı açıklamada, Yenimahalle'de düzenleyecekleri etkinliğe katılmak amacıyla Ankara'ya geldiklerini söyledi.
Etkinlik öncesi Anıtkabir'de toplandıklarını dile getiren Tokmak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunlara çözüm bulunmasını talep ettiklerini dile getirdi.
Cengiz, aylık bağlanma oranları ve kıdem tazminatının fona aktarılmasına ilişkin konularda etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.c
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