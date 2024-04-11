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Ekonomi Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...
Ekonomi

Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...

Yeniakit Publisher
2024-04-11 09:01:00 - 2024-04-11 09:02:36
Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...

Emekli olmak isteyenler ve çalışanlarla ilgili sürpriz gelişme ortaya çıktı. Uluslararası danışmanlık ve insan kaynakları şirketi Randstad önemli detayı paylaştı. Türkiye’deki çeşitli iş kollarından 630 işverenin katıldığı ‘2024 İnsan Kaynakları Trendleri ve Ücret Raporu’nu yayımladı.

Ankete katılanların yüzde 74’ünün 2024’te beklediği en büyük zorluk, enflasyon nedeniyle artan iş maliyetleri oldu. İşverenlerin yüzde 49’u iş maliyetleri ve ekonomik şartların zorlayıcılığı karşısında 2024’te işten çıkarma yapmayacağını ve çalışan sayısının değişmeyeceğini belirtirken, yüzde 33’ü çalışan sayısını artırmayı hedefliyor.

MAAŞ BEKLENTİSİ YÜKSEK

Şirketlere göre, daha iyi yaşam kalitesine ulaşmak isteyen adayların maaş konusunda beklentileri yüksek oluyor. İşverenlerin yüzde 76’sı, adayların gerçekçi olmayan yüksek maaş beklentileri içine girdiğini belirtirken, yüzde 53’ü adayların kısıtlı deneyime sahip olması nedeniyle işe kabul edilmediğini belirtiyor.

Şirketlerin yüzde 83’ü, 2024’te çalışanlarına yüzde 40 ila yüzde 50 oranında daha yüksek maaş vermeyi hedefliyor. Katılımcıların en uygun adayları bulmakta zorlandığı departmanlar ise yüzde 83 oranla teknoloji, yüzde 70 oranla mühendislik ve üçüncü sırada yüzde 63’le tedarik zinciri oldu.

CEP TELEFONU, EMEKLİLİK PLANI...

İnsan kaynakları departmanlarının yüzde 73’ü, işe alım sırasında ücret ve yan haklara ilişkin beklentileri yönetmenin zor olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 63’ü ise çalışanlarını ellerinde tutmakta zorlandığını belirtiyor.
Bu nedenle şirketlerin yüzde 68’i mecburi maaş artışına giderken, yüzde 59’u eğitim programları, yüzde 36’sı ise yan haklar sunuyor.
Bu kapsamda işverenler, çalışanlarını kaybetmemek adına yemek kartı, sağlık sigortası gibi bilinen yan hakların yanında; cep telefonu tahsisi, yol ücreti, otopark kullanımı, emeklilik planı gibi farklı finansal haklar da sunmayı artırdı.

YÜZDE 82’YE YÜKSELDİ

Rapora göre 2023’te yemekhane/yemek kartı sağlayan kurumlar yüzde 78 iken, 2024’te yüzde 82’ye yükseldi. 2023’te özel sağlık sigortası yapan kurumlar yüzde 59 iken, artan özel sağlık sigorta maliyetlerine rağmen bu sene ortalama yüzde 71’e çıktı.
Sıralamayı yüzde 71 ile cep telefonu verilmesi, yüzde 70 ile de yol ücreti takip etti. Ancak işverenlerin yan hakları artırmasına rağmen çalışanların yüzde 77’si başka bir kurumda daha iyi ücret veya daha iyi koşullar aldığı için işten ayrılıyor.
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