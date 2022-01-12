Emekli öğretmenlere 3600 ek gösterge var mı? 3600 ek gösterge emekli öğretmene var mı?

Emekli öğretmenler 3600 ek göstergeden yararlanacak mı? Öğretmenlerin de beklediği 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022'nin ilk 6 ayında Meclis'e intikal ettirileceğini belirterek, "Meclisteki süre birlikte değerlendirildiği zaman yılın sonuna kalmadan biteceğini düşünüyorum." dedi. Kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan yeni bir düzenleme yapacaklarına da değinen Bilgin, bunun daha kapsamlı ve adil olacağını vurguladı.

Emekli öğretmen maaşı ne kadar?

Türkiye gazetesinin haberine göre, emekli öğretmenlerin maaşlarında da düzenleme yasalaştığı zaman yaklaşık 900 lira artış olacak. Komisyon Başkanı AK Partili Emrullah İşler, TBMM’deki görüşmeler sırasında düzenleme ile ilgili bilgi verdi. Mevcut sistemde 75 bin 669 uzman öğretmen bulunduğunu ve bu durumda olanların aldığı tazminatın 339 lira olduğunu hatırlatan İşler, kanun çıktıktan sonra bu rakamın aylık 1.017 liraya yükseleceğini belirtti.

Emekli öğretmenler 3600 ek göstergeden yararlanacak mı?

Emeklilerin konusunun daha farklı bir konu olduğunu vurgulayan İşler, “Şu anda birinci derecede öğretmen emekli sayısı 411 bin 118. Yasa yürürlüğe girdiğinde bunlar da 3600 ek göstergeden yararlanacak ve bunların maaşında 884 liralık artış olacak” dedi.

Emeklilere intibak zammı var mı?

Emekli öğretmenlerin maaş artışlarının nasıl yapılacağına ilişkin Komisyonda, Sosyal Güvenlik Kurulu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün de bilgi verdi. Personel kanunlarında yapılan düzenlemeler ile aylıklarda artış yaşanması durumunda diğer emeklilerin de “otomatik intibak” düzenlemesiyle bu artıştan faydalanacağını söyleyen Ertüzün, vefat eden personelin eşi ve çocuklarının da derece itibarıyla aynı hakları aldığını kaydetti.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Çalışanların emekli olduğunda büyük bir ücret kaybı yaşadığına dikkati çeken ve çalışan ile emekli arasındaki ücret kaybının çok yüksek olduğunu söyleyen Bakan Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin bu sorunları giderecek bir düzenleme olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi: Bu çalışmayı biz Bakanlık içerisinde tamamladık. Tahmin ederim süreçler en geç mayıs-haziran ayında tamamlanır, biz de Meclis’imize intikal ettiririz. Ama bu yıl içerisinde bitecek.