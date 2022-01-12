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Ekonomi Emekli öğretmenlere 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Emekli öğretmenlerin ek göstergesi 3600 olacak mı?
Ekonomi

Emekli öğretmenlere 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Emekli öğretmenlerin ek göstergesi 3600 olacak mı?

3600 ek gösterge emekli öğretmenlere yansıyacak mı? 3600 ek gösterge konusunda 2022 yılı içerisinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Emekli öğretmenler ise 3600 ek göstergenin maaşlarına nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı. 3600 ek gösterge emekli öğretmen maaşlarına nasıl yansır?

Yeniakit Publisher
2022-01-12 11:05:00 -
Emekli öğretmenlere 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Emekli öğretmenlerin ek göstergesi 3600 olacak mı?

Uzun zamandır merakla beklenen 3600 ek gösterge konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ek göstergeyi bekleyenler ise kimlerin maaşının nasıl etkileneceğini araştırmaya başladı. Peki, emekli öğretmenler 3600 ek göstergenin maaşlarına nasıl yansıyacağını araştırıyor.

Emekli öğretmenlere 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Emekli öğretmenlerin ek göstergesi 3600 olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cnn Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık. Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak” dedi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, emekli öğretmenlerin maaşlarında da düzenleme yasalaştığı zaman yaklaşık 900 lira artış olacak. Komisyon Başkanı AK Partili Emrullah İşler, TBMM’deki görüşmeler sırasında düzenleme ile ilgili bilgi verdi. Mevcut sistemde 75 bin 669 uzman öğretmen bulunduğunu ve bu durumda olanların aldığı tazminatın 339 lira olduğunu hatırlatan İşler, kanun çıktıktan sonra bu rakamın aylık 1.017 liraya yükseleceğini belirtti.

Emeklilerin konusunun daha farklı bir konu olduğunu vurgulayan İşler, “Şu anda birinci derecede öğretmen emekli sayısı 411 bin 118. Yasa yürürlüğe girdiğinde bunlar da 3600 ek göstergeden yararlanacak ve bunların maaşında 884 liralık artış olacak” dedi.

Emekli öğretmenlerin maaş artışlarının nasıl yapılacağına ilişkin Komisyonda, Sosyal Güvenlik Kurulu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün de bilgi verdi. Personel kanunlarında yapılan düzenlemeler ile aylıklarda artış yaşanması durumunda diğer emeklilerin de “otomatik intibak” düzenlemesiyle bu artıştan faydalanacağını söyleyen Ertüzün, vefat eden personelin eşi ve çocuklarının da derece itibarıyla aynı hakları aldığını kaydetti.

 

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