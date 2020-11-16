Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili bekleyiş sürüyor. SSK ve BAĞKUR Emekli Ocak ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken enflasyon rakamları. Son 6 aylık enflasyon verileri ile emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 4.61 olarak belirlendi. Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

Yapılan tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri için gelen zam ile beraber 286,25 TL'ye varan artış meydana gelecek. En yüksek emekli maaşı 6375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6661,62 TL olacak.

En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL ye artış göstermesi de bekleniyor. 2000 yılından daha önce emekli olan SSK statüsündeki vatandaşlara taban aylık olarak da 2233 TL maaştan 2333 TL ye artacak. Şu an net bir açıklama gelmese bile yakın zamanda gelecek açıklama ile emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak ile bekleniyor.