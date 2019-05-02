Emekli maaşlarına son dakika zam SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

Ocak ayında enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra zamlı maaşlarına kavuşan milyonlarca emeklinin gözü şimdi de temmuz zammı için açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi. TÜİK’in açıklayacağı nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları büyük oranda emeklilerin beklediği temmuz zammına ilişkin yol göstereci olacak. Temmuz zammıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına son dakika zam Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı, yarın açıklanacak Nisan enflasyonu verisiyle büyük ölçüde belli olacak. Emekli temmuz 2019 zammı, emekli temmuz zammı ne kadar olacak, emekli temmuz zam, emekli temmuz zam oranı, emekli temmuz zam 2019, emekli temmuz zamları, emekli temmuz zammı ne kadar, emekli temmuzda ne kadar zam alacak, emekli temmuz 2019 zam haberleri. Emeklilere yapılacak temmuz ayına ilişkin zam oranı merakla beklenirken; ekonomistlerin yüzde 6'lık zam tahmini SSK emeklilerinin maaşında 67 ile 323 lira arasında artışa işaret ediyor. Peki, emekli maaşında görülecek olan Temmuz ayındaki zam ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak? Emeklinin cebine ne kadar girecek? Yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak.

Memur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Zam oranında bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine de yüzde 5 artış ve yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Bu nedenle Ocak-Haziran enflasyonu merakla beklenirken, yarın açıklanacak Nisan verisi zam oranını büyük ölçüde şekillendirecek. Böylece ilk 4 aylık veri ortaya çıkmış olacak, geriye sadece Mayıs ve Haziran enflasyonunun belli olması kalacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi ise zam oranına ilişkin ilk ipucunu ortaya koyuyor. Buna göre, Ocak-Haziran enflasyonu yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 6 olarak gerçekleşecek. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zamma ilaveten yüzde 2 enflasyon farkı olacak.

En düşük ve en yüksek emekli maaşları ne kadar?

Bu tahmin gerçekleşirse, SSK emeklilerinin maaşlarında 67 ile 323 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 125 lira 48 kuruştan bin 193 liraya, en yüksek aylık da 5 bin 390 lira 70 kuruştan 5 bin 714 lira 14 kuruşa ulaşacak.