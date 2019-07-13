Emekli maaşları son zamlarla birlikte ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşı son dakika haberleri en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Hayatının en verimli yaşında insanlar rızıklarını temin etmek için çalışmak zorunda. Yıllarca çalışan insanlar da bir an önce emekli olmanın hayalini kurmakta. Emekli olanlar emeklerinin karşılığı olan emekli maaşlarına yapılan zamları konuşmakta. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ocak ayındana sonra temmuzda da maaşlarına enflasyon oranlarına göre zam yapıldı. Kimi emekli yapılan zammı yetersiz bulurken kimileri de Allah bereket versin diyerek şükretmekte. Peki emekli maaşları son zamlarla birlikte ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? Hangi emekli ne kadar maaş alıyor? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ne kadar zamlı maaş alacak? İşte emekli maaşı zam haberleri.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yüzde 5 zam alacak. En düşük SSK emeklisi maaşı bin 181 TL 25 kuruş olacak. 2000 öncesi SSK emekli maaşı ise bin 982 TL 40 kuruş oldu. Bağ-Kur emeklisi esnaf en düşük bin 690 TL alıyordu. Son zammın ardından bin 774.50 TL oldu. Bağ-Kur tarım emeklisi ise en düşük bin 189 TL 71 kuruş. 59.45 TL zam alacak olan Bağ-Kur emeklisi bin 248.45TL olacak.

Memur emeklisi ne kadar zamlı maaş alacak?

Memur emeklisi en düşük 2 bin 379 TL maaş alıyordu. Memur emeklisine yüzde 6 zam yapıldı ve en düşük maaş 2 bin 500 TL'yi aştı. Yapılan son zammın ardından emeklilerin gözü net maaşlarda. Memur emeklileri yüzde 6 zam sonrası 142.50 TL artış ile 2 bin 521 TL 74 kuruş alacak.

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