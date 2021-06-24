Emekli maaşları kesilecek mi? Çalışan emeklilerin maaş kesintisi kalktı mı?

Kimlerin emekli maaşı kesilecek, emekli maaşı kesilir mi? soruları emekli olup da maaşlarında kesinti söz konusu olan vatandaşlarca merak ediliyor. Emekli maaş kesintilerine ilişkin Anayasa Mahkemesi’nden karar çıktı. Anayasa Mahkemesi, ücret karşılığı ders veren emekli öğretmenlerin, yaş haddini aştıklarında emeklilik aylıklarının kesilmesini öngören kanunun iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, “Getirilen sınırlama, devletin pozitif yükümlülükleri kapsamında, işsizlik sorununa çözüm bulunması meşru amacına yönelik” denildi. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, yaş haddini aşan bir emekli öğretmen, ilkokulda ve halk eğitim merkezinde ders ücreti karşılığında ders vermeye devam etmesi nedeniyle emekli aylığı tutarının kesilmesi üzerine dava açtı. Ankara 7. İdare Mahkemesi, dosyada uygulama konusu olan 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuruda, kanundaki, “emeklilik aylığı almakta iken her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevine devam edenlerden, yaş haddini aşanların emeklilik aylıklarının kesilmesini öngören düzenlemenin iptaline karar verilmesi istendi.

Çalışan emeklilerin maaşları kesilecek mi?

Düzenlemenin, sosyal hukuk devletinin amaç ve görevleriyle, eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı ileri sürüldü. Başvuruyu, inceleyen Anayasa Mahkemesi, iptali istenen düzenlemenin, anayasaya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine karar verdi. Gerekçede, emeklilik aylığı almakta iken eğitim kurumlarında ücret karşılığı ders görevi verilenlerin, kural uyarınca altmış beş yaşını doldurdukları tarihte emeklilik aylıklarının kesileceği belirtildi.

Anayasa’nın 49’uncu maddesine göre, devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı aktarılan gerekçede, “Kuralın, öncelikle genç ve işsiz olan kesimin istihdamını sağlamayı hedeflediği anlaşılmaktadır” denildi. Gerekçede şunlar kaydedildi: “Emeklilik aylığının yaş haddinin aşılmış olması nedeniyle sadece her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilme süresince kesildiği belirtildi. Bu çalışmanın sona ermesi durumunda sigortalıya tekrar emeklilik aylığının bağlandığı ifade edilerek, “Getirilen farklılık, aşırı bir külfet yüklememektedir. Kuralda eşitlik ilkesine aykırı yön bulunmamıştır” denildi.

Emekliler emekli olduktan sonra çalışabilir mi?

Emekli aylığı bağlatan bir kişi, emekli aylığını alarak çalışmak konusunda bazı sınırlamalara tabidir. Örneğin eski adıyla SSK’lılar emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederken emekli aylıklarını da alabilirler. Bu kişiler adına sosyal güvenlik destek primi ödenir. Ancak emekli olduktan sonra memur olarak çalışan kişilerin emekli aylıklarını kestirmeleri gerekir. İşte bu durumun bazı istisnaları bulunmaktaydı. Yaş haddi olan 65 yaşın üzerindeki bir kişinin hem emekli aylığını alması, hem de ders ücretli olarak görev yapması mümkün değildi.