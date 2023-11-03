Emekli maaşları değişiyor mu? Bakanlıktan açıklama geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan iddialara yanıt verdi. Bakanlığın yazılı açıklaması şöyle:

“Bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan ‘tüm emeklilerin maaşları değişiyor’ başlıklı haberde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği ile ilgili ifadelerine yer verilmesine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

2 Kasım 2023 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak günümüze kadar emekli aylık miktarlarında yapılan iyileştirmelere yönelik yasal düzenlemeler belirtilmiştir.

Konuşmada 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarına intibak düzenlemesi yapılarak iyileştirme sağlandığı belirtilmiş olup, yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği hususuna yer verilmemiştir.

Dolayısıyla, söz konusu haberde konuya ilişkin çalışma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.”

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