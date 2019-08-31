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Emekli maaşıyla kendine son model otomobil yaptı

Bursa’da bir usta, emekli maaşından biriktirdiği parayla 6 gece gündüz çalışarak kendine son model otomobil yaptı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:07
Emekli maaşıyla kendine son model otomobil yaptı

Bursa’da bir usta, emekli maaşından biriktirdiği parayla 6 gece gündüz çalışarak kendine son model otomobil yaptı.


Yıllarca otomobil tamirciliği yapan ve 2000 yılında emekli olan Hakan Akgün, aynı zamanda eski bir otomobil yarışçısı. Emekli olduktan sonra kendine yarış otomobili yapmaya karar veren usta, tamamı kendi işçiliği olan ve görenlerin Ferrari’ye benzettiği otomobili 6 ay gece gündüz çalışarak yaptı. Akgün, görenin bir daha baktığı ve tur atmak istediği otomobile 60 bin liralık malzeme kullandı. Otomobilin toplam masrafı işçilik ve diğer giderlerle birlikte 150 bin lirayı buldu. Görenlerin hayran olduğu otomobil, 180 kilometre hıza ulaşabiliyor.


Türkiye’de kendi otomobilini yapanların ruhsat alamamasından dolayı otomobili Akgün özel pistlerde kullanıyor. Evinin önündeki garajda sergilenen otomobil araç tutkunları tarafından uzun uzun inceleniyor. Hakan Akgün, 6 ayda yapıp 150 bin laraya mal olan otomobilini 300 bin liraya satışa çıkarttı. Milyonluk otomobillerle yarışacak kadar şık ve kaliteli olan otomobili görenler sahibine "Satılık mı" diye soruyor.


Bu otomobili yapmanın çocukluk hayali olduğunu ifade eden Hakan Akgün, "Tamircilik benim baba mesleğim. Kendim sanat okulu motor bölümü mezunuyum. 2000 yılında tamirciliği bıraktım, ben aynı zamanda emekli otomobil yarışçısıyım. Elimdeki yarış arabalarını satınca elimde araç kalmadı. Sonra düşündüm, kendi aracımı kendim yapayım dedim. Bu otomobili yapmak için 6 ay gece gündüz tek başıma çalıştım. Bu aracın tasarımı bana ait, aracı gören herkes gözlerini alamıyor. Otomobil 200 kilometre hıza ulaşıyor. Bana maliyeti işçilikle beraber 150 bin liraya buldu. Aracıma 300 bin lira fiyat biçtim, meraklısına satacağım. Yurt dışında insanlar kendi garajlarında kendi otomobillerini yapıp, kuruldan geçtikten sonra ruhsat alabiliyorlar, ama Türkiye’de bu maalesef yok. Onun için bu aracı özel pistlerde kullanabiliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:07
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