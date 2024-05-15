Emekli maaşınız iptal edilebilir! Sosyal Güvenlik Uzmanı uyardı

Antalya’da yaşayan aşçı 46 yaşındaki Taner Baysal'ın , EYT düzenlemesiyle emekli olduktan 9 ay sonra emekliliği iptal edildi. 27 yıl öncesinden borcu olduğu söylenen Baysal, ödeme yapıp tekrar başvurarak emekli oldu. Baysal’dan 9 ay boyunca ödenen toplam 101 bin liranın da tahsil edileceği bildirildi. Gündeme gelen konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Emeklilik müracaatınız ret olur." diyerek emeklileri tek tek uyardı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Taner Baysal, bir otelde aşçılık yaparken, çıkan EYT düzenlemesi nedeniyle emekli olmak için geçen yıl mart ayında başvuruda bulundu.

Başvurusu kabul edilen Baysal, haziran ayından itibaren 7 bin 500 lira olan emekli maaşını almaya başladı. 9 ay boyunca emekli maaşı alan Baysal, mart ayında maaşı yatmayınca SGK’ya başvurdu.

Maaşının neden kesildiğini anlamaya çalışan Baysal’a, 1997 yılında tarım sigortası girişi olduğu ve 2 bin 500 lira borcu olduğu için maaşının kesildiği, bu nedenle yeniden emekliliğe başvurması gerektiği belirtildi. Baysal, borcu ödeyip nisan ayında tekrar başvuru yaparak emekli oldu. Baysal’a, 9 ay boyunca ödenen toplam 101 bin liranın da her ay 2 bin 500 lira şeklinde emekli maaşından kesilerek tahsil edileceği söylendi.

"EMEKLİ OLUP-OLMADIĞIMI BİLMİYORUM"

Taner Baysal, kendi sorumluluğu dışında yaşanan olaylardan dolayı bir anda borçlu çıktığını belirterek, "2023 mart ayında EYT düzenlemesiyle başvuru yapıp emekli oldum. 9 ay emekli maaşı aldım. Birkaç ay önce emekli maaşım bir anda kesildi. SGK’ya başvurup sorduğumda borcum olduğu söylendi. O borcu ödedim ancak o an emekli olup olmadığımı bilmiyordum, kafam çok karıştı. Bu durumu maaşım yatmayınca fark ettim. Bunun üzerine gidip görüşünce emekliliğimin iptal edildiğini öğrendim" dedi.

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Mecburen çalışmaya devam ettiğini söyleyen Baysal, "1997 yılında tarım sigortasına kayıt yaptırmışım ancak ödeme yapılmamış. Ancak 1 gün dahi sigortası gözükmüyor. Ben SSK’dan emekli oldum. Yine de onu ödedim ve ödediğimi bildirdim. Ancak yeniden emeklilik başvurusu yapmam gerektiği söylendi. Yaptım ve nisan ayından itibaren tekrar emekli olduğumu söylediler. Ancak bu kez 9 aydır aldığım maaşı, faiziyle 101 bin lira olarak geri istediler. Öncesinde 6 bin 150 günüm vardı, o zaman da emekliliği hak ediyordum" diye konuştu.

EMEKLİLİK MÜRACATINIZ NASIL REDDEDİLİR?

Sosyal Güvenlik Uzmanı, ekonomist Özgür Erdursun konuyla ilgili sosyal medya hesabında (X) paylaşımda bulunarak, emeklileri tek tek uyardı. Erdursun paylaşımında şunları söyledi:

1-Ortağı olduğunuz şirkette sigortalı olduysanız,

2-Başkasının primleri sehven kendi hesabınıza yazıldıysa,

3-Bağ-Kur primlerini ödemediğiniz günlere borçlanma yaptıysanız,

4-Birden fazla işyerinde çalışıp bir ayda 30 günden gazla gününüz gözüküyorsa ya da bir yılda 360 günden daha fazla gününüz gözüküyorsa, fazla günleri primlerinizden çıkarmadan, istenilen prim gün sayısına ulaştıysanız,

5-Çalışmadığınız halde bir işletmede kendinizi çalışmış gibi gösterdiyseniz ve hizmet dökümünüzde Ş-K-İ harfleri varsa,

6-ilk işe başlama tarihiniz 18 yaş altı anne ya da babanızın işletmesindeyse,

7-Son 2520 gün içinde emeklilik müracaatında bulunduğunuz statüde prim gün sayınızı tamamlamamışsanız,

8-Yurtdışında bulunduğu sırada Türkiye'de kendinizi sigortalı gösterdiyseniz,

9-Yurtdışında olup isteğe bağlı şartlarını tamamlamadan isteğe bağlı sigorta primi ödediyseniz, 10-Askerde olduğu sürede sigortalı olarak çalıştıysanız,

11-28/02/2011 öncesinde kendi adınıza işletme ya da şirket ortalığı varken, başka bir işletmede sigortalı olduysanız,

12-Bağ-kur'a borcunuz varken emeklilik müracaatında bulunduysanız,

Emeklilik müracaatınız ret olur.