Emekli maaşında zam farkının ödeneceği tarih netleşti! Emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla memur ve emeklilerin aylıklarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon oranları belli oldu.

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla SSK Bağ-Kur emeklileri, yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı.

Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden yüzde 10 oranında zam alacak memur ve memur emeklileri ise, toplu sözleşme zammına ek olarak 2024’ün ilk 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak.

4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar her ayın 26'sında,

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Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar her ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar her ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar her ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar her ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar her ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar her ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar her ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar her ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde yapılıyor.

4B BAĞKUR emekli maaşı ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar her ayın 28'inde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar her ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar her ayın 28'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar her ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar her ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar her ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar her ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar her ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar her ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar her ayın 25'inde yapılıyor.

4C Emekli Sandığı maaşı ödeme tarihleri

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü de belli oldu. Söz konusu günler, Cumartesi gününe denk geldiğinde ödemeler Cuma, Pazar gününe denk geldiğinde ise Pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını her ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını her ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını her ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını her ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını her ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını her ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını her ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını her ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını her ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını her ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını her ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını her ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını her ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını her ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını her ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.