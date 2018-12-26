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Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Emekli maaşı zam oranlarında kritik haftaya girildi. Emekli maaşı zam oranının belirlenmesinde enflasyon oranı baz alınmakta. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyon oranına göre, emekli maaşı 2019 zam oranı son dakika belli oldu mu? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2019 emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte emekli maaşı son dakika zam haberleri…

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:36
Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca emekli 2019 yılında kaç lira maaş alacaklarını araştırıyor. Emekli maaşı zam oranlarında kritik haftaya girildi. Emekli maaşı zam oranının belirlenmesinde enflasyon oranı baz alınmakta. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyon oranına göre, emekli maaşı 2019 zam oranı son dakika belli oldu mu? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2019 emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte emekli maaşı son dakika zam haberleri…

Türkiye, nefesini tuttup 2019 asgari ücret zam oranının ne kadar olacağına kilitlenmişti ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ocak 2019 asgari ücret zam oranını açıkladı. Buna göre asgari ücret yeni yıldan itibaren net 2 bin 20 TL oldu. Asgari ücretin belli olmasından sonra yine milyonlarca SSK, Bağkur emeklisi Ocak ayında alacakları emekli zam oranlarını merak etmeye başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirlemede en önemli etken enflasyon rakamları. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon artış oranlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor. Bu oran, Aralık enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. 

Ocak 2019’da emekli maaşların ne kadar zam yapılacak?

Aralık enflasyonu da 3 Ocak'ta belli olacak. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre emeklilerin yeni maaşlarını kuruşu kuruşuna hesaplandı. Hazırladığımız tabloya bakan emekliler, yüzde 10.64 artışla maaşlarının ulaşacağı seviyeyi görebilecek. Yüzde 10.64 artış, ek ödeme dahil en düşük maaşta 108,68 lira artış getirecek. En yüksek SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı ise yüzde 10.64 zam ile 520,53 lira artarak 5 bin 576 lira 61 kuruşa yükseltecek. 5 aylık enflasyona göre; bin 500 lira olan maaş bin 659 lira 60 kuruşa, 2 bin lira olan maaş 2 bin 212 lira 80 kuruşa, 3 bin lira olan maaş 3 bin 319 lira 20 kuruşa, 3 bin 500 lira olan maaş 3 bin 872 lira 40 kuruşa, 4 bin lira olan maaş 4 bin 425 lira 60 kuruşa, 4 bin 500 lira olan maaş da 4 bin 978 lira 80 kuruşa yükselmiş olacak.

Temmuz 2018'de memura ne kadar zam yapılmıştı?

Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 artış yapılmıştı. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmişti. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:36
  1. Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
  2. Ocak 2019’da emekli maaşların ne kadar zam yapılacak?
  3. Temmuz 2018'de memura ne kadar zam yapılmıştı?

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