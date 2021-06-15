SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki defa enflasyon oranına göre maaşlarına zam alıyor. Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Temmuz SSK, Bağkur emekli maaşı zammı kaç TL artacak?

Emekli maaşı ve memur maaşı zammı ne kadar olacak 2021?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı, yılın ikinci yarısında açıklanacak olan enflasyon verilerine göre artış gösterecek. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri emeklilerin maaşındaki net artışın ne kadar olacağını belirleyecek.

Ancak şu zamana kadar açıklanan enflasyon verileri sayesinde SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşların maaşına yapılacak en düşük zam oranı şimdiden belli oldu. Açıklanan verilere göre SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına yüzde 5.46'lık zam, kesin olarak yapılacak.

Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu sıfır olsa bile, en düşük emekli maaşının 3 bin 214 TL olacağı netlik kazandı.

Belirtilen enflasyon verilerine bakıldığında SSK ve Bağkur emeklisinin maaşında yüzde 6.39'luk zam oluştuğu görülüyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek.

Ocak ayında en düşük emekli maaşı 3 bin 21 TL'ye yükselmişti. Haziran ayında enflasyon yükselmezse bile en düşük memur emekli maaşı 3 bin 214 TL'ye ulaşacak. Ocak ayında en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 TL'den 3.782 TL'ye yükselmişti.