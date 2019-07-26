Emekli maaşı son dakika emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerini alan milyonlarca emekli şimdi de yaklaşan Kurban Bayramı için verilen ikramiyelerin ne zaman verileceği merak ediliyordu. Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinde son dakika gelişmesi yaşanmakta. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Peki emeklilere kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kesin tarih resmi olarak açıklanmasa da hükümet tarafından emekli ikramiyeleri 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında ödenecek.

Kurban Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ödemelere ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Bu yıl yaklaşık olarak 12,5 milyon emekli ikinci byram ikramiyesini alacak. Hükümet tarafından emekli ikramiyeleri 5 Ağustos 2019 ile 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında ödenecek.

Bayram ikramiyesini kimler alacak?

Emekliye bayram ikramiyesinin verileceği tarihe kadar emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Konu ile ilgili olarak hem eşi veya anne-babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örnek verilecek olursa dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak. Yılda iki kez bin TL bayram ikramiyesini emekliler ve maluller alabiliyor. Ancak emekli vefat etmişse ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanıyor. Bu kişiler yatırılacak olan bayram ikramiyesinden hisseleri oranında hak alıyorlar.