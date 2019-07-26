0553 313 94 23

Emekli maaşı son dakika emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerini alan milyonlarca emekli şimdi de yaklaşan Kurban Bayramı için verilen ikramiyelerin ne zaman verileceği merak ediliyordu. Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinde son dakika gelişmesi yaşanmakta. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Peki emeklilere kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kesin tarih resmi olarak açıklanmasa da hükümet tarafından emekli ikramiyeleri 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında ödenecek.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:13
Emekli maaşı son dakika emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerini alan milyonlarca emekli şimdi de yaklaşan Kurban Bayramı için verilen ikramiyelerin ne zaman verileceği merak ediliyordu. Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinde son dakika gelişmesi yaşanmakta. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Peki emeklilere kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kesin tarih resmi olarak açıklanmasa da hükümet tarafından emekli ikramiyeleri 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında ödenecek.

Kurban Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ödemelere ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Bu yıl yaklaşık olarak 12,5 milyon emekli ikinci byram ikramiyesini alacak. Hükümet tarafından emekli ikramiyeleri 5 Ağustos 2019 ile 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında ödenecek. 

Bayram ikramiyesini kimler alacak?

Emekliye bayram ikramiyesinin verileceği tarihe kadar emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Konu ile ilgili olarak hem eşi veya anne-babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örnek verilecek olursa dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak. Yılda iki kez bin TL bayram ikramiyesini emekliler ve maluller alabiliyor. Ancak emekli vefat etmişse ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanıyor. Bu kişiler yatırılacak olan bayram ikramiyesinden hisseleri oranında hak alıyorlar. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:13
  1. Emekli maaşı son dakika
  2. emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
  3. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
  4. emekli kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
    1. Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
    2. Otomobil motorunda tarihi eser..
    3. Şekerbank'tan 3 ay taksit ertelemeli..
    4. Kapasitelerinin üstünde yük taşıyan..
    5. Kasım Süleymani'den "Suriye'de ABD'ye..
    6. İzmir'de büyük yangın! Ekipler..
    7. "Meslek liseli olduk, sınıfları..
    8. Gram altın 259,9 lira seviyelerinde
    9. İstanbul Rumeli Üniversitesi 18..
    10. Eskişehir'de feci kaza: 13 yaralı
    11. Özbekistan ekonomisi yılın ilk..
    12. 12. sınıf öğrencisi babasına inat..
    13. Uyuşturucudan ölen genç için..
    14. Bu merkez kanser hastası çocukların ve..
    15. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan,..
    16. Büyükkılıç, "Hayvancılığı desteklemeye..
    17. Asya borsaları
    18. Vizesiz seyahat turizm ve ticareti..
    19. Tarihçi Nurullah Nehir Batının iki..
    20. Uzmanlar incirdeki dökülme olayını..
    21. Almanya'da iki anaokulu, Müslüman..
    22. Ayaş Yolu-Sincan OSB alt geçidinin..
    23. Terör örgütünün silah ve mühimmatları..
    24. Karahasanoğlu kirli planı deşifre..
    25. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları..
    26. Bir kış masalı: Lapland
    27. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT),..
    28. Teknosa espor heyecanına ortak oluyor
    29. Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz’da..
    30. Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 3..
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor