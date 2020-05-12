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Ekonomi

Emekli maaşı ne zaman yatacak? | Emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?

Emekli maaşları ayın kaçında ödenecek? Milyonlarca emekli ramazan bayramı öncesinde maaşlarının hesaplarına yatıp yatmayacağını merak ediyor. Vatandaşlar “Emekli maaşları ne zaman yatacak?” , “Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?” , “Emekli maaşları hangi gün yatacak?” , “Emekli maaşlarının yatacağı gün?” , “Emekli maaşım ne zaman yatar?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:15:00 -
Emekli maaşı ne zaman yatacak? | Emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?

Ramazan bayramının 24 25 26 Mayıs tarihlerine denk gelmesi sebebiyle mayıs ayı emekli maaşı ödemeleri erkene çekildi. Emekli vatandaşlar “Emekli maaşın ayın kaçında yatacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Emekli maaşı ne zaman yatacak? | Emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.

Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.

Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

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