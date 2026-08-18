Üzerindeki forması zorla çıkartılınca Lyon maçına davet edilmişti: Boğa heykelindeki pozuna beğeni yağdı

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara'da oynanan karşılaşmada babasıyla birlikte tribünde bulunan 4 yaşındaki Göktuğ Alımcı'nın üzerindeki Fenerbahçe forması çıkartılmıştı.

Yaşanan olay sırasında görevli polis, küçük çocuğu kucağına alarak güvenli alana götürmüştü. Olayın ardından Şenel Akdemir hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

FENERBAHÇE’DEN BÜYÜK JEST

Fenerbahçe Kulübü, yaşananların ardından Göktuğ ve babası Selami Alımcı ile iletişime geçti. Sarı-lacivertliler, minik taraftar ile ailesini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Lyon karşılaşmasına davet etti. Kulüp açıklamasında, "Göktuğ ve ailesini, Salı günü oynayacağımız Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edecek; minik taraftarımızı Fenerbahçe Ailesi'nin sıcaklığıyla ağırlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

MİNİK GÖKTUĞ KADIKÖY'DE

Beklenen gün geldi ve Göktuğ, Lyon karşılaşması için Kadıköy'e geldi. Minik taraftar bu kez Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'ün simgelerinden Boğa Heykeli'nin önünde poz verdi. Verdiği poza beğeni yağdı.

Göktuğ, Fenerbahçe'nin Lyon karşısında Şampiyonlar Ligi lig aşaması için avantaj arayacağı kritik mücadeleyi tribünden takip edecek.