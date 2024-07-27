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Siyaset

Emekli maaşı aldığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne “işgalci” dedi!

Yeniakit Publisher
2024-07-27 15:31:00 -
Emekli maaşı aldığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne "işgalci" dedi!

PKK sevici eski HDP’li sözde milletvekili Ferhat Encü, Türk askerinin Kuzey Irak’ta devam eden Suriye ile Kandil arasındaki bağı kesecek Pençe-Kilit operasyonunu sindiremedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bölücübaşı ve PKK lehine slogan atıp gerilla marşı okuyan PKK sevici eski HDP'li sözde milletvekili Ferhat Encü, Türk askerinin Kuzey Irak'ta devam eden Suriye ile Kandil arasındaki bağı kesecek Pençe-Kilit operasyonunu sindiremedi. PKK'nın 30 yıldır girilemeyen bölgelerine giren Türk askerinin çatışmaların devam ettiği bölgedeki kontrol noktalarından birini paylaşan Encü, Kurdistan diye tanımladığı bölge için Türkiye Cumhuriyeti'ni işgalci olarak tanımlama hadsizliğinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit harekatı Kasım ayında tamamlanmayı planlanıyor. TSK, kilidin kapanmasıyla birlikte Gara'nın tamamen ele geçirilmesi ve PKK'nın dağlık alandaki yapılanmalarına kışa girmeden önce son vermeyi amaçlıyor. Devam eden harekat kapsamında PKK'nın 30 yıldır girilemeyen bölgelerine giren Türk askeri, tünelleri, mağaraları kısacası PKK'nın tüm inlerini yok ediyor.

Bölgeye eli kanlı terör örgütü sürekli Kandil'den ve Suriye'den unsur gönderiyor. Ancak Pençe-Kilit harekat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri, gelen teröristleri etkisiz hale getiriyor. Birçoğu da Türk askerini görünce kaçmakta çare buluyor. Harekatın yapıldığı bölge, Suriye ile Kandil arasında kilit konumda bulunuyor. Bu harekatın tamamlanmasıyla Suriye ile Kandil arasındaki irtibatta kesilmiş olacak.

Devam eden harekat kapsamında Türk askeri Duhok Amediye bölgesinde kontrol bölgeleri oluşturuyor. Türk askerinin PKK'ya karşı verdiği mücadele eski HDP milletvekili Ferhat Encü'yü kudurttu. Daha önce TBMM'de bölücübaşı ve PKK lehine slogan atarak sözde gerilla marşını okuyan ve terör soruşturması kapsamında 4 yıl 7 ay hapis cezası alan Encü, hazımsızlığını sosyal medyadan paylaştı.
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25. ve 26. Dönem HDP Şırnak Milletvekilliği yapan Ferhat Encü, Irak'ın kuzeyinde yürütülen TSK operasyonlarıyla ilgili "T.C Güney Kürdistan sınırları içerisinde olan bölgeyi işgal edip kontrol noktası kurmuşlar, bizim güney yönetimi hala uykusundan uyanmamış. Yada uyanmak istemiyor" diye yorumladı.

Encü'nün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden "bizim güney yönetimi" diye bahsettiği görüldü. Encü, aynı paylaşımda, aktif olarak emekli milletvekili maaşı aldığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ise "işgalci" diye bahsetti. Encü "Bizim güney yönetimi" diyerek Kuzey Irak yönetimini TSK'ya engel olmaya çağırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler SABAH'a yaptığı açıklamada "Terör örgütü bu bölgeyi çok önemsiyor. Burası Suriye ile Kandil arasında kilit konumda bulunuyor. Bu harekatın tamamlanmasıyla Suriye ile Kandil arasındaki irtibatı kesmiş olacağız. Harekatla tüm alanı kontrol altına almayı planlıyoruz. Yine belirtmeliyiz ki biz Türkiye olarak, muhataplarımıza da ilettiğimiz gibi Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Bizim buradaki tek amacımız terörle mücadele etmek" demişti.

Kaynak: Sabah

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