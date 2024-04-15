Emekli maaşı! 995 1998 2007 girişliler: Prim yaş koşulları sil baştan değişti! 6 sene erken emeklilik talihi

Emeklilik, Türkiye'deki milyonlarca çalışanın hayalini süsleyen bir dönem. Ancak bazı durumlarda emeklilik yaşının gelmesini beklemek zorunda kalmadan da erken emeklilik imkanları bulunuyor. İşte bu imkanları değerlendirerek emekliliği öne çekebilecek 7 formül:

1-Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanabilirler. Bu sayede, yılı ve primi dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart ise çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

2-Askerlik Öne Çeker: Erkekler için askerlik süreleri, yaşın geriye çekilmesi ve prim kazanma imkanı sağlar. Askerlik öncesi yapılan borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çeker. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı doğar.

3-Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler, yaş şartını beklemeksizin emekli olabilirler. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tır. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir.

4-Malulen Emeklilik: Çalışma gücünü en az %60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim gereklidir.

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5-Engelliler İçin Vergi İndirimi: En az %40 engelli olanlar vergi indirimi aldıklarında, yaş şartı göz ardı edilerek emeklilik imkanı sağlanır.

Yıpranan Meslekler: Ağır işlerde çalışanlar, mesleklerine bağlı olarak ek günler kazanarak emeklilik yaşını öne çekebilirler.

6-Yıpranan Meslekler: Ağır işlerde çalışanlar, mesleklerine bağlı olarak ek günler kazanarak emeklilik yaşını öne çekebilirler.

7- Anne Çocuk Bakımı: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin primlerinin dörtte biri toplam primlerine eklenir ve yaş şartı düşürülür.

Bu formüller, çalışanların emeklilik planlarını öne çekmelerine yardımcı olabilir. Ancak her durumun farklı olduğunu unutmayarak, bireysel durumlarına en uygun emeklilik yolunu seçmeleri önemlidir.