Emekli maaş promosyonu almak helal mi? Diyanet yanıtladı

Bankalar emeklilere için yarışa girdi. Emekli maaş promosyonları 7.500 TL'ye kadar çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Emekli Maaş Promosyonu ile ilgili fetva geldi. Diyanet, emeklilerin maaş promosyonu almasının caiz olmadığını açıkladı.

Son dönemde emekli maaşlarını kendi bünyelerine katmak için rekabete giren bankalar tarafından verilen en yüksek promosyon 7 bin 500 TL'ye kadar çıkarken, Diyanet İşleri Başkanlığı, emeklileri kızdıran fetvayı verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Banka promosyonu caiz midir?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur olmak üzere yaklaşık 14 milyon emekli bulunuyor. Yüksek enflasyon nedeniyle hükümet, geçen temmuz ayında emeklilere yüzde 42,35 oranında zam yaptı. Zamlı maaşların yatmasından sonra kamu ve özel bankalar, emekli maaşları için verdikleri promosyon konusunda rekabete girdi. Miktara göre değişkenlik olsa da bankalar, maaşlarını taşıyanlara 7 bin 500 liraya kadar promosyon imkanı sunuyor.

Emekliler promosyon için arayışlarını sürdürürken, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Banka promosyonu caiz midir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur."