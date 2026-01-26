Emekli maaş farkı ne zaman yatar? Son durum

2026 yılı Ocak ayı emekli zammıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca kişi için “maaş farkı” gündemin en sıcak başlığı haline geldi. Zamlı aylıkların tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günlerinde yatırılacağı bilinirken, oluşan farkların hangi tarihte hesaplara geçeceği de yakından takip ediliyor. İşte emekli maaş farkı ödemesinde son tablo…

Zam farkı ödemesiyle ilgili son tablo ne?

Emekli maaşı zam farklarıyla ilgili beklenen tarih netleşirken, kamuoyunun gündemine gelen açıklama Emekli Sandığı kapsamındaki ödemeleri işaret etti. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bu açıklama, özellikle Emekli Sandığı (4C) kapsamında ödeme bekleyen vatandaşlar için sürecin başladığını gösterdi.

3.119 TL zam farkı neye göre oluşuyor?

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılması gündemdeki en kritik başlıklardan biri. Bu artış gerçekleştiğinde aradaki 3.119 TL’lik farkın SGK tarafından değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceği belirtiliyor. Ayrıca bu artışın, kök maaşlara yüzde 18.48’lik bir yükseliş olarak yansımayacağı bilgisi de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

En düşük emekli maaşı 20 bin TL olacak mı?

En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasına yönelik teklif henüz yasalaşmış değil. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri başlayan düzenlemenin Meclis’ten geçmesi, ardından Resmi Gazete’de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi gerekiyor. Bu süreç tamamlandığında ise ödeme takvimine göre zam farklarının hesaplara geçmesi bekleniyor. Düzenleme yetişirse ödemelerin bu ay yapılabileceği, yetişmemesi halinde ise farkların bir sonraki aya sarkabileceği ifade ediliyor.

SSK emeklisi maaşını hangi gün alıyor?

SSK (4A) emeklilerinde ödeme günü tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Bağ-Kur emeklilerinde ödeme takvimi nasıl işliyor?

Bağ-Kur (4B) emeklilerinde ise ödeme günleri tahsis numarasının son iki hanesine göre yapılıyor. Son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar her ayın 25’inde ödeme alırken, 3 ve 1 olanlar ayın 26’sında maaşlarını alıyor. 4, 6 ve 8 ile biten tahsis numaralarında ödemeler ayın 27’sine denk geliyor. Bağ-Kur emeklileri için son ödeme günü ise ayın 28’i olarak belirtiliyor ve son iki hanesi 0 ve 2 olanlar bu tarihte maaşlarını alıyor.