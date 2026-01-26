Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

Suriye’de terör örgütü YPG/SDG döneminin kapanmasının ardından gözler PKK’nın Irak’taki faaliyetlerine çevrilirken, Türkiye, bölgedeki hareketliği anbean takip ediyor.

Kandil açısından da kritik bir noktayı oluşturan hattın kapanmasıyla birlikte, stratejik bir hamle gerçekleştirilmiş oldu. Türk Silahla Kuvvetleri (TSK) 2019 yılında başlatılan Pençe Harekâtları ile terör tehdidine sınır ötesinde ‘dur’ dedi.

Bu harekâtlarla TSK, bölgede çok sayıda üs kurarak, Irak’ın kuzeyini 30 kilometre derinliğe kadar kontrol eder duruma geldi.

ELE GEÇİRİLENLER İMHA EDİLİYOR

Bölgede hâlihazırda 3 binin üzerinde mağaranın temizliğini yapan Mehmetçik, arama tarama faaliyetinde ele geçirdiği çok sayıda silah ve malzemeleri imha ediyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından “Terörsüz Türkiye” sürecini başlatan Ankara, önce terör örgütünün kendini feshetmesini, ardından da silahların yakılmasını sağladı.

Silah bırakma süreci Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde devam ederken, bölgedeki gelişmeler sürekli izleniyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bazı teröristler halen mağaralarda yaşarken, güvenlik güçleri sık sık ‘teslim olun’ çağrıları yapılıyor.

“SDG’NİN ÇÖZÜLMESİ SÜRPRİZ OLMADI”

Hakan Fidan, SDG'nin iki haftada çözülmesine ilişkin "Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Aşiret yapısı, aşiretlerin nasıl, ne zaman başkaldıracağı bilgimiz dahilindeydi" dedi.

SDG ile Şam arasındaki 4 günlük ateşkesin ortasındayız. Saha ne durumda, hala kırılgan mı?

Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır.

SDG İKİ HAFTADA NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Biz şunu çok iyi biliyorduk. YPG'nin işgal ettiği Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgede dinamiği yıllardır okumuştu. Aşiret yapısı, aşiretlerin nasıl, ne zaman başkaldıracağı bilgimiz dahilindeydi.

SURİYE’DE KANDİL ETKİSİ BİTER Mİ?

Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı, verilen talimatı uygular. KCK, YPG'ye siyaseti girin der girerler. Tamamen Kandil'e bağlı. Suriyeli olmayan PKK'lıların bölgeden çıkması gerekiyor. Sincar'daki(Şengal) PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. Örgütün kendisini yok olmayla karşı karşıya kalmadan dönüştürmesi gerekiyor.