Ağzınıza bir tane mantar koyun yeter: Konuşma sorununa son veriyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ağzınıza bir tane mantar koyun yeter: Konuşma sorununa son veriyor!

Şişe mantarları genelde alkolle ilişkilendirilsede aslında başka kullanım alanları da mevcut...

#1
Ağzınıza bir tane mantar koyun yeter: Konuşma sorununa son veriyor!

Şişe mantarının hiçbir işe yaramadığını düşünenler dikkat... Kıymetini, dil bilimciler ve diksiyon eğitmenleri biliyor. Şişe mantarını konuşma egzersizlerinde etkili bir yardımcı olarak öneriyor.

#2
Ağzınıza bir tane mantar koyun yeter: Konuşma sorununa son veriyor!

Özellikle düzgün konuşmak, kelimeleri net telaffuz etmek ve harf yutma sorununu aşmak isteyenlerin bu yönteme ilgisi giderek artıyor. Üstelik evde, ek bir ekipmana ihtiyaç duymadan kolayca uygulanabiliyor.

#3
Ağzınıza bir tane mantar koyun yeter: Konuşma sorununa son veriyor!

ETKİSİ Şişe mantarı, ağız ve dil kaslarını zorlayarak çalıştırması sayesinde diksiyon egzersizlerinde önemli bir rol üstleniyor. Konuşma sırasında tembelleşen dil ve dudak kasları, mantarla yapılan alıştırmalar sayesinde daha aktif hale geliyor. Bu da seslerin daha net, kelimelerin daha anlaşılır çıkmasına yardımcı oluyor.

#4
Ağzınıza bir tane mantar koyun yeter: Konuşma sorununa son veriyor!

DİKSİYON EGZERSİZİ İlk adımda şişe mantarını dik bir şekilde dişlerinizle hafifçe ısırmanız gerekiyor. Bu sırada ağzınızı tamamen kapatmadan, dili ve dudakları bilinçli şekilde kullanmak önemli. Ardından tekerlemeler ya da kısa metinler okunuyor.

#5
Ağzınıza bir tane mantar koyun yeter: Konuşma sorununa son veriyor!

Başlangıçta zorlayıcı gelse de, düzenli tekrarlarla konuşmanın daha akıcı hale geldiği fark ediliyor.

#6
Ağzınıza bir tane mantar koyun yeter: Konuşma sorununa son veriyor!

Harfleri yutarak konuşma “R”, “S”, “Ş”, “Ç” gibi sesleri net çıkaramama Hızlı konuşurken kelimelerin anlaşılmaması Dudak ve dil kaslarının zayıf olması gibi sorunların giderilmesini sağlıyor./ kaynak: ensonhaber

