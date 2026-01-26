Ağzınıza bir tane mantar koyun yeter: Konuşma sorununa son veriyor!

ETKİSİ Şişe mantarı, ağız ve dil kaslarını zorlayarak çalıştırması sayesinde diksiyon egzersizlerinde önemli bir rol üstleniyor. Konuşma sırasında tembelleşen dil ve dudak kasları, mantarla yapılan alıştırmalar sayesinde daha aktif hale geliyor. Bu da seslerin daha net, kelimelerin daha anlaşılır çıkmasına yardımcı oluyor.