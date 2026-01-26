Tahran’dan Washington’a kanlı mesaj: Rüzgâr eken fırtına biçer

İran, Tahran’ın merkezindeki meydana yerleştirilen yeni bir billboard ile ABD’ye yönelik sert bir mesaj verdi. Gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye 'her ihtimale karşı' savaş gemileri gönderildiğini açıklamasının ardından geldi.

Görselin, ABD’ye olası bir müdahaleden kaçınması yönünde açık bir uyarı niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Billboardda, güvertesinde hasar görmüş ve patlayan savaş uçaklarının bulunduğu bir uçak gemisi tasvir ediliyor. Güvertede cesetler ve kan birikintileri yer alırken, geminin arkasından akan kan izlerinin ABD bayrağının çizgilerini andıracak şekilde resmedildiği görülüyor.

Görsele eşlik eden slogan ise dikkat çekici: “Rüzgâr eken, fırtına biçer.”

Enghelab (Devrim) Meydanı, genellikle devlet tarafından organize edilen etkinliklere ev sahipliği yapıyor ve meydandaki duvar görselleri ulusal gündeme göre sık sık değiştiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Air Force One uçağında yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’ı 'izlediğini' ve 'her ihtimale karşı' savaş gemilerinin bölgeye sevk edildiğini söylemişti.

“Bu yöne doğru ilerleyen büyük bir filomuz var ve belki de kullanmamıza gerek kalmaz, göreceğiz,” diyen Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada olası bir askeri müdahalenin, haziran ayında İran’ın nükleer tesislerine yönelik ABD saldırılarını “çerez gibi” göstereceğini ifade etmişti.

Cumartesi günü ise İran Devrim Muhafızları’nın komutanı, ABD ve İsrail’e “yanlış bir hesap yapmaktan kaçınmaları” çağrısında bulundu. Komutan, gücün “her zamankinden daha hazır olduğunu ve parmağın tetikte bulunduğunu” söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de geçen hafta ABD’ye yönelik şimdiye kadarki en açık uyarısını yaptı. Arakçhi, İran’ın yeniden bir saldırıya uğraması halinde “eldeki tüm imkânlarla karşılık vereceğini” belirtti.

Arakçi, The Wall Street Journal’da yayımlanan görüş yazısında, haziran ayında İsrail ile yaşanan ve 12 gün süren çatışmaya atıfta bulunarak, “İran’ın Haziran 2025’te gösterdiği itidalin aksine, güçlü silahlı kuvvetlerimiz yeniden bir saldırı durumunda tüm gücüyle karşılık vermekten çekinmeyecek,” diye yazdı.

“Bu bir tehdit değil, açıkça ifade etmem gereken bir gerçek. Bir diplomat ve bir asker olarak savaştan nefret ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Tahran ile Washington arasındaki bu son gerilim, İran genelinde 28 Aralık’ta başlayan ve halen devam eden protestoların bastırılması sürecine denk geldi. ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na göre, cuma günü itibarıyla protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 5 bin 2’ye yükseldi, 41 bin 280’den fazla kişi ise gözaltına alındı.

İran’da iki haftayı aşkın süredir devam eden internet kesintisi nedeniyle bilgi akışı ciddi biçimde kısıtlanırken, ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğinden endişe ediliyor.

Gösteriler, 28 Aralık’ta İran riyalinin çöküşüne karşı tepkilerle başlamış, kısa sürede hükümete yönelik daha geniş bir hoşnutsuzluğa dönüşmüştü.