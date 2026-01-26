İl Başkanları korkudan ağızlarını açamıyor CHP seçmeni Ekrem’den bıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu her koşulda savunmaya çalışmasına, parti tabanından eleştiriler arttı. Edinilen bilgilere göre, son aylarda gerçekleştirilen parti içi yerel görüşmelerde söz konusu rahatsızlıklar il başkanlarına sık sık iletiliyor.

Bu kapsamda il başkanlarının, "İmamoğlu davaları partinin sırtına yük oluyor, mahkemenin nihai sonuçları bizim duruşumuzu zora sokabilir" şeklinde söylemlere maruz kaldığı aktarıldı.

TEPKİLERİ GİZLİYORLAR

Söz konusu eleştirilerin özellikle Ege, Doğu ve Güneydoğu illerinde yoğun olduğu bildirildi.

Buna karşın il başkanlarının genel merkez ile yapılan görüşmelerde yerelden gelen bu tarz söylemleri büyük oranda sansürlediği, tepki çekmemek adına her şeyin yolunda olduğu yönünde yönlendirmeler yaptığı iddia ediliyor.

MUHALİFLER RAHATSIZ

İmamoğlu politikasına en sert tepkinin Kılıçdaroğlu'na yakın ekipten geldiği öğrenildi. Ayrıca, Özel'in gölge kabineyle bir toplantı gerçekleştirdiği söz konusu toplantının bugün de devam edeceği öğrenildi.

VEKİL KRİZİ AKILLARDA

Özel ve kurmaylarının, yolsuzluk iddialarının merkezinde olan tüm CHP'li isimlere kalkan olmaya çalışması, partili vekillerin de tepkisine sebep olmuştu.

Özgür Özel'e mektup yazan 10 vekil, "Yolsuzlardan arının" çağrısı yapmış, Kemal Kılıçdaroğlu da hemen ardından yayımladığı video ile bu çağrıya destek vermişti.

Sonraki süreçte 16 eski vekil de benzer bir bildiri yayımlayarak partinin söz konusu şüphelilerden arınması gerektiğini savunmuştu.

