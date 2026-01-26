  • İSTANBUL
Dünya Minnesota Valisi "Amerika, bu bir dönüm noktası." dedi. Grönland derken Minnesota'dan olacak
Dünya

Minnesota Valisi "Amerika, bu bir dönüm noktası." dedi. Grönland derken Minnesota'dan olacak

AA
AA Giriş Tarihi:
Minnesota Valisi "Amerika, bu bir dönüm noktası." dedi. Grönland derken Minnesota'dan olacak

ABD'de Minnesota Valisi Walz “ Trump yönetimi suç mahallini kapattı, kanıtları ortadan kaldırdı” dedi. Donald Trump'a 3 bin federal kolluk görevlisini bölgeden geri çekmesi çağrısında bulundu.

ABD'de Minnesota Valisi Tim Walz, eyaletin Minneapolis kentinde Alex Jeffrey Pretti'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürülmesinin ardından Başkan Donald Trump'a 3 bin federal kolluk görevlisini bölgeden geri çekmesi çağrısında bulundu.

Walz, basın toplantısında Pretti'nin ICE ekiplerince vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

Pretti'nin sevilen, başarılı bir yoğun bakım hemşiresi olduğuna, suç kaydı bulunmadığına işaret eden Walz, ABD'lilere seslenerek "Amerika, bu bir dönüm noktası." dedi.

Walz, olay anına ilişkin videoları hatırlatarak, şunları kaydetti: "Ne gördüğünüzü biliyorsunuz. Dünyanın ve bu ülkedeki en güçlü insanların, ABD Başkanı (Trump), ABD Başkan Yardımcısı (JD Vance), (Gümrük ve Sınır Koruma Komutanı) Gregory Bovino ve (İç Güvenlik Bakanı) Kristi Noem baktığınız şeyi size anlattı. Bunun yerli bir terörist, çılgın bir kişi olduğunu, çok sayıda güvenlik gücünü öldürme niyetiyle koştuğunu anlatarak olayın olmasından birkaç dakika sonra ismini lekelediler ve suç mahallini kapattılar, kanıtları ortadan kaldırdılar, mahkeme kararına karşı geldiler ve kimsenin bakmasına izin vermediler."

Walz, bu durumun, "bir ABD vatandaşını karalama kampanyası olduğu" konusunda hemfikir olmaları gerektiğini ifade ederek, Trump'ın gece geç saatlerde klavye arkasında bir hemşirenin adını lekelediğini ve bunun "alçakça" olduğunu söyledi.

"Başkan Trump, buna son verebilirsiniz." diyen Walz, barışa ve hukuki düzene inandıklarını vurguladı.

Walz, "Donald Trump'ın bu eğitimsiz 3 bin görevliyi, bir kişiyi daha öldürmeden önce Minnesota'dan çekmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin kendisine gönderdiği ve "hukukun üstünlüğünü sağlaması" çağrısında bulunduğu mektubuna ilişkin Walz, "Adalet Bakanı'na profesyonel bir tavsiye vermek isterim. Hala bekleyen 2 milyon Epstein dosyası var. Gidin onlar üzerinde çalışın." diye konuştu.

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

