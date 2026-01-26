39’luk Nani’nin yeni adresi şaşırttı
Eski Fenerbahçeli yıldız Luis Nani, futbolu bıraktıktan sonra Kazakistan'ın Aktobe takımına 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Nani'nin uluslararası tanınırlığı ile Kazak futboluna katkı sağlayacağını söyledi.
Aralık 2024'te futbolu bıraktığını açıklayan 39 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, Kazakistan ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Nani, hem kulübün hem de Kazak futbolunun büyümesine ve küresel çapta tanınmasına katkıda bulunabilecek uluslararası bir referans figür olarak görülüyor." ifadesi kullanıldı.
Nani, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Adana Demirspor forması giymişti.
