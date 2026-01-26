  • İSTANBUL
Gündem

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişimi: 13 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı girişimine dair 13 şüpheli gözaltına alındı son gelişmelere ilişkin Diyarbakır Valiliğinden de açıklama yapıldı.

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü hizmet binası girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldı.

Diyarbakır Valiliği de son gelişmelere ilişkin açıklama yayımladı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğümüz ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır.

Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir.

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı paylayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

1
Yorumlar

artık af olmamalı

Bu zındıklar ancak güçten anlar.
