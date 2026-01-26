Oyuncu Ufuk Özkan’ın son durumu belli oldu

‘DONÖR SEÇİMİYLE İLGİLİ KESİN BİR KARAR VERİLMEMİŞTİR’ Dr. Öğr. Üyesi Anık, “Şu anki değerlendirmeler tamamen tıbbi süreçlerle ilgilidir. Hocalarımızın yaptığı değerlendirmeler sonucunda, bu üç donör adayının tıbbi olarak uygun olabileceği belirlenmiştir. Ancak henüz donör seçimiyle ilgili kesin bir karar verilmemiş ve yasal süreçler tamamlanmamıştır. Bu nedenle donör adayının ismini açıklamak için henüz erkendir. Süreç netleştiğinde kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır” diye konuştu. ‘ENDİKASYONA, ORGAN NAKLİ EKİBİ KARAR VERECEK’ Anık, “Endikasyona, yani hastanın o andaki durumuna organ nakli ekibi karar verecektir. Hastanın aciliyet durumuna göre hareket edilecektir. Tıbbi ve yasal süreçler tamamlandıktan sonra, Ufuk Özkan’ın tıbbi durumunun nakil için uygun olması halinde son değerlendirmeler yapılacak ve ameliyat planı oluşturulacaktır” dedi. Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Dayangaç ise “Elbette karaciğer naklini Ufuk’u sağlığına kavuşturmak için yapıyoruz. Ancak karaciğer naklinin büyük riskleri de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir hastaya karaciğer nakli yapılıp yapılmayacağının sınırları, dünya kılavuzlarıyla zaten net bir şekilde belirlenmiştir. Bu açıdan naklin gerekliliği konusunda herhangi bir soru işareti bulunmamaktadır. Ancak en uygun zamanlamayla, sonuçların en iyi olacağı şekilde bir nakil planlaması yapılacaktır” dedi. Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan da “Birçok kez açıklamalar yaptım. Kıymetli hocalarımız, gerekli açıklamaları yaptı. Süreç devam ediyor. İnşallah hayırlısıyla ameliyatını olur ve yeniden sahnelere döner diye umut ediyorum” dedi.