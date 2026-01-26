Dudak uçuklatan rakam! Sergio Ramos eski kulübünü satın aldı
İspanyol futbol efsanesi Sergio Ramos'un, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almak için kulüp sahipleriyle anlaşmaya vardı. Ramos'un Sevilla'yı 400 milyon euro karşılığında satın almak için anlaştığı ve görüşmelerin tamamlandığı, sürecin resmiyete dökülmesinin beklendiği belirtildi. Bu durum, İspanyol futbolunda dikkat çekti.
Sergio Ramos'un, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almak için kulüp sahipleriyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.
SERGIO RAMOS'TAN SEVILLA HAMLESİ
İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos'un, kariyerine başladığı Sevilla'yı satın almak üzere kulüp sahipleriyle anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Cadena Ser'in haberine göre taraflar prensipte el sıkıştı.
400 MİLYON EURO İDDİASI
Haberde yer alan bilgilere göre, Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın almak için anlaşmaya vardığı rakamın 400 milyon euro olduğu ifade edildi. Görüşmelerin tamamlandığı ve sürecin resmiyete dökülmesinin beklendiği aktarıldı.
SEVILLA'DA TARİHİ GELİŞME
Altyapısından yetiştiği kulübe futbolcu olarak uzun yıllar sonra geri dönen Sergio Ramos'un, bu kez kulüp sahibi olarak Sevilla'ya dönmeye hazırlanması İspanyol futbolunda büyük yankı uyandırdı.
