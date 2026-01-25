  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var"
Dünya

Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'de silinen Suriye'de bozguna uğrayan PKK/YPG, İslami değerlere saldırmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda PKK’lı bir şarlatan “Arapların namazını artık kılmayacağız; Kürtlere özgü bir namaz var” diyerek Kürtler adına sözde bir inanç uydurmaya çalıştı.

Türkiye'de silinen Suriye'de bozguna uğrayan PKK/YPG, ABD'den ve Avrupa'dan umduğunu bulamadı.

Salya sümük ağladıkları videolarla ABD ve Avrupa'dan yardım dilenen  PKK/YPG'li kalleşler bir yandan da İslami değerleri hedef alıyor.

 

Kürtler adına sözde bir inanç uydurmaya çalışıyorlar

Sosyal medyada paylaşılan videoda PKK’lı bir şarlatan “Arapların namazını artık kılmayacağız; Kürtlere özgü bir namaz var” diyerek Kürtler adına sözde bir inanç uydurmaya çalıştı.

Suriye'de 15 günlük ateşkes

Suriye Savunma Bakanlığı, dün terör örgütü PKK/YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edilmişti.

