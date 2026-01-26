Şu marksistler ne kadar yalancı, ne kadar sahtekar

ALİ KARAHASANOĞLU

Özellikle kastım, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a yönelik.

Dünkü ifadeleri üzerine, bu tespiti yapıyorum.. Bakırhan, Suriye’deki gelişmeleri değerlendirmiş..

Demiş ki: “Suriye’de tehlikede olan Kürt değil mi? Soğuktan donan çocuklar kim? Elektriği kesilen, kenti kuşatılan kim?”

Ne kadar sahtekar bu adamlar..

Ne kadar hokkabaz..

Halep’te iki mahalledeki teröristlerin temizlenmesi sırasında aynı algıyı yaptılar.

Şimdi çöktükleri Suriyelinin petrolünü, doğalgazını, barajını hak sahibine vermemek için, yine aynı yalanları tekrarlıyorlar.

Önceki yalandan başlayalım.

Yalanı tescilleyelim.

Ki, şimdi tekrarlanan yalanın da ne kadar utanmaz bir profesyonellikte söylendiğine siz de kanaat getiresiniz..

Halep’teki iki mahalle kuşatıldığında, SDG’li yöneticiler ve onların devamı mahiyetinde DEM’liler, özellikle de bu marksist Tuncer ne dediler?

“Sivil halk katliama maruz bırakılıyor..”

Devam ettiler..

“155 bin sivil insan göç etmek zorunda kaldı.”

Aslında sadece bu iki iddia üzerinden konuşsak, bu iki iddianın bile birbiri ile çeliştiğini söylesek, bunlara sergiledikleri hokkabazlığı göstermek için yeter..

Sivil katliam yapılıyorsa, sivil halk nasıl göç edebiliyor. Katliam yapanlar, göç etmelerine niye izin veriyorlar?

Bir tane bile sivilin kılına zarar gelmesini istemem.

Ama öyle bir yalan motoru ile karşı karşıyayız ki..

“Sivil katliam”, “Çocuk öldürüldü”, “Haklarımız kısıtlandı”, “Ezildik”, “Zulme uğradık”.. Makineli tüfek gibi, yalanları sıralıyorlar.

Durun arkadaşlar, bir sakin olun..

AK Parti iktidarı öncesi için iddialı bir şey söyleyemem ama..

Bugün için bu söylediklerinizin hepsini yapan sizlersiniz..

Sivili öldüren de.. Bakınız TUSAŞ saldırısı..

Çocuk öldüren de. Bakınız Eren Bülbül..

Hakları kısıtlayan da, bakınız SDG’nin kontrolündeki alanlarda Türkmenlere yapılan baskılar.

Bakırhan açık açık yazıyor zaten:

“Türkiye, Suriye’de HTŞ’nin değil, Suriye halklarının müttefiki olmalı. Her halka, her inanca aynı gözle bakmalı. Kürtlere düşmanlık, HTŞ’ye ve selefilere ayrıcalık kabul edilemez.”

Bu ne utanmazlıktır. Ne soytarılıktır..

