Şok gelişme: Inter'den net Hakan Çalhanoğlu yanıtı

Hakan'ın Inter'le 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Yani 2026 yazında kontratının son senesine girecek. Galatasaray'ın sezon sonunda yeniden masaya oturması bekleniyor. Bu kez talep edilen bonservis rakamları da daha düşük olacak. Çünkü Inter onu yazın da satmazsa, Hakan 2026-2027 sezonu sonrası bedelsiz ayrılabilecek.