Spor
Şok gelişme: Inter'den net Hakan Çalhanoğlu yanıtı
Emrah Savcı

Şok gelişme: Inter'den net Hakan Çalhanoğlu yanıtı

Galatasaray, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için son bir yoklama yaptı. Serie A temsilcisi, Sarı-Kırmızılılar'a net bir yanıt verdi.

Foto - Şok gelişme: Inter'den net Hakan Çalhanoğlu yanıtı

Galatasaray geride bıraktığımız yaz döneminden beri Hakan Çalhanoğlu konusunda girişimlerde bulunuyor. Ara transferin başlarında da bir ilgi mevcuttu. Sarı-Kırmızılılar'ın son kez Inter'le görüştüğü öğrenildi. Ancak Serie A temsilcisi, 31 yaşındaki futbolcuyu devre arasında bırakmayacağını tekrarladı.

Foto - Şok gelişme: Inter'den net Hakan Çalhanoğlu yanıtı

Hakan'ın Inter'le 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Yani 2026 yazında kontratının son senesine girecek. Galatasaray'ın sezon sonunda yeniden masaya oturması bekleniyor. Bu kez talep edilen bonservis rakamları da daha düşük olacak. Çünkü Inter onu yazın da satmazsa, Hakan 2026-2027 sezonu sonrası bedelsiz ayrılabilecek.

Foto - Şok gelişme: Inter'den net Hakan Çalhanoğlu yanıtı

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat tarihinde 32 yaşına girecek. İyi bir Galatasaray taraftarı olan milli futbolcu bu sebeple Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor.

Foto - Şok gelişme: Inter'den net Hakan Çalhanoğlu yanıtı

Ancak iki tarafın buluşması, bugün itibarıyla sezon sonuna kalmış gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin tekrar devreye girip girmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

