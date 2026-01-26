Az daha kar eğlencesi pahalıya patlıyordu!
Elazığ’da kar üzerinde eğlenmek isteyen bir grup, şişme botu ATV araca bağlayarak çekmeye başladı. Hıza dayanamayan botun üzerindeki kişi, bir süre sonra düşerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ’da karın keyfini çıkarmak isteyenler bu kez sınırları zorladı. Harput'ta bir araya gelen grup, şişme botu ATV araca bağladı. Ardından botun içine binen şahıs, ATV ile hızla çekildi. Başında kask olan şahsın, bir süre sonra hıza dayanamayarak düştüğü hem eğlenceli hem de tehlikeli o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.