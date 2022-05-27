Emekli Korgeneral Tokat'tan skandal 27 Mayıs yazısı! Darbeleri böyle güzelledi..

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Emekli Korgeneral Altay Tokat, skandal ifadeler kullandığı köşe yazısında darbeleri güzelledi.

"Ordu; düşmanlara karşı vatanın koruyucusu, Anayasal düzene karşı iç ve dış tehdit, tehlike ve saldırılara karşı caydırıcıdır." diyen Tokat, "Bu görevi yasalara göre Millet adına yerine getirir. Ordunun bu fonksiyonunu yapamadığı bir pozisyona düştüğü devletin iç huzuru bozulabilir, uluslararası arenada saygınlığı azalır, teröristlerin umutlarını artar, milli menfaatlerimizle çatışan komşu devletlerin arzularını kamçılar." ifadelerini kullandı.

Darbe ile en özgürlükçü anayasa yapılmış!

Ehlisünnet tarikat ve cemaatleri hedef alıp, gericilikle itham eden Altay Tokat, "Demokrasinin en çetin engeli, şeriat rejiminin temelini oluşturan tarikatlar ve ortaçağda kalmış derebeylik yani toprak ağalığı düzeninin bizde devam ediyor olmasıdır." dedi.

"27 Mayıs 1960 ihtilalinde en demokratik, özgürlükçü, çağdaş Anayasa yapıldı." güzellemesi yapan Tokat, şunları yazdı:

Buna rağmen 27 Mayıs 1960 ihtilaline çoğumuz "Darbe" diyerek olayı basitleştirmeye çalışıyoruz. Ama yapılan 27 Mayıs Anayasası'nı bile göremiyorlar ve anlayamıyorlar.

Şimdi benzer bir Anayasa yapabilirseniz mutlu oluruz, alkışlarız. Ancak kaygılıyım. Mevcut Anayasamız ve rejim meydanda. Siyasi başarısızlıklarına mazeret arayan siyasetçiler, askeri vesayeti slogan olarak kullanmaları calibi dikkattir. Bu yaklaşımının sonunda tarikat vesayetinin önü açıldı ve güçlenmesine olanak tanınmış oldu.

ABD örneği ile imada bulundu!

ABD'yi örnek gösteren Altay Tokat, darbeleri güzelleştirmeyi şöyle sürdürdü:

En demokraktik devlet olarak bilenen Amerika’da yakın zamanda demokraksinin buhrana sürüklenmesini ABD ordusu önledi. Son seçimde şimdiki Başkan Biden seçimi kazandı ama eski Başkan Trump bir türlü görevi bırakmadı. Hatta taraftarları Beyaz Saray'ı basmaya teşebbüs etti.

Trump'ın amacı karışıklık çıkarıp seçimi tekrarlatmaktı yani bir anlamda ABD'de kaos çıkarmak istiyordu. İşte bu antidemokratik hareketin ABD Anayasasına aykırı olduğunu ve iç huzuru bozacağını değerlendiren ABD ordusu adına Genelkurmay Başkanı, "Seçim tamamlanmıştır. Anayasamıza göre Biden Başkomutanımızdır" mealinde kısa bir açıklama yapınca Beyaz Saray'ı terk etmek istemeyen Trump ertesi sabah hemen görevi bıraktı ve saraydan ayrıldı. Böylece ABD ordusu, ABD'de karışıklığı ve olası iç çatışmaları önlemiş oldu.

Orduda yanlış yapanlar olabilir, onlar cezalandırılır. Eksikler düzeltilir. Buna kimse bir şey diyemez. Ama ordu vesayetinden kurtulma sloganıyla, orduyu bir savaşta yenilmekten beter duruma düşürürseniz, tarikatların hegemonyası devreye gireceğini düşünemeyenlerin yapabileceği bir şey kalmaz. Sorunlar çözümlenemez bir mecraya ve kaosa sürüklenir.

Ortadoğu'nun istikrarsızlığı ve çatışmalar bölgesi olması, komşularımızın milli hedefleri göz önüne alındığında Türk Silahlı Kuvvetler'inin Atatürk’ün istediği gibi Hava Kuvvetleriyle, Kara Kuvvetleriyle, Deniz Kuvvetleriyle güçlü olması gerekir. Böylece demokrasi karşıtları caydırılır, vazgeçirilir ve demokrasinin önü açılır. Aksi takdirde seçim güvenliği bile milli sorun haline gelebilir.