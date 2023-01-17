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Yaşam Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı hayatını kaybetti
Yaşam

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı hayatını kaybetti

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 01:17:00 -
Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı hayatını kaybetti

Türkiye'de Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapan "Tamburalı Paşa" lakabıyla tanınan emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, bu sabah tansiyon düşüklüğü nedeniyle gittiği hastanede hayatını kaybetti. Kundakçı'nın kalbinin durması üzerine saat 12.35'te yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hasan Kundakçı'nın 18 Ocak'ta Selimiye Camii'nde düzenlenecek törenle Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Ümit Özdağ'dan taziye mesajı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında "1990'lı yıllarda terörle mücadelenin en önde gelen isimlerinden emekli Korgeneral Hasan Kundakçı vefaat etti. Kendisi ile ilk kez o genç bir üstteğmen ben ise 1.5 yaşında iken Tokyo'da karşılaşmıştık. Sonra 60 yıl boyunca bir çok kez uzun sohbetlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

İşte Ümit Özdağ'ın o paylaşımı:

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